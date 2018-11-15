韓粉都是人生魯蛇？ 葉毓蘭：呂秀蓮真沒資格批評人家

2018年11月15日 14:46 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

高雄國民黨高雄市長候選人韓國瑜（前）14日到岡山造勢，受到民眾熱情歡迎。（資料照,林瑞益攝）

高雄韓國瑜岡山大會師14日晚間再度爆棚，韓粉熱情參與，氣氛宛如嘉年華會。（資料照,林宏聰攝）

韓國瑜在全台掀起旋風，馬英九稱他為民怨找到出口，但話到前副總統呂秀蓮口中，感覺就有酸味了。呂秀蓮昨上電視節目評論韓流現象，她卻說 「人生的Loser都靠向他了」。前警大教授葉毓蘭酸呂秀蓮自我感覺良好，以前當副總統哀怨如棄婦，還真沒資格批評人家。

韓國瑜昨晚大岡山造勢大成功，呂秀蓮在《少康戰情室》節目中評論說: 「我認為到現在為止，他只有口號沒有政見，他很成功的喊了些動人的口號，也有煽動也有挑撥，總之，我知道，所謂人生的Loser都靠向他了！」

葉毓蘭表示，聽到此言真的嚇了一跳。本來以為呂秀蓮棄選台北市長與宣布退黨後，她腦袋清明、也把自已墊高，不必再做民進黨的馬前卒了，沒想到她還是言多必失。

「或許常上政論節目讓呂副的自我感覺良好，她還真的沒有什麼資格說別人是人生的魯蛇。」葉毓蘭指出，即便她貴為副總統時，仍然哀怨如棄婦，連蕭美琴都贏過她，否則哪會有「嘿嘿嘿」事件。

葉毓蘭還提到，今年的台北市長選舉，呂秀蓮想方設法向黨中央輸誠，希望能代表民進黨挑戰柯文哲，仍然被棄若敝屣，寧選一個連會做事連線都不願意納入的姚文智。葉毓蘭最後結語說，「誰是魯蛇? 聰明如呂副，你逆向行駛了！」

(中時電子報)