新竹青果公會寒冬送暖19年不間斷 為市民撐起愛心傘

新竹市青果商業同業公會與熱心攤商會員15日於新竹農產運銷公司舉辦寒冬送暖樂捐蔬果活動。（陳育賢攝）

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新竹市青果商業同業公會與熱心攤商會員15日於新竹農產運銷公司舉辦寒冬送暖樂捐蔬果活動。（陳育賢攝）

新竹市青果商業同業公會與熱心攤商會員15日於新竹農產運銷公司舉辦寒冬送暖樂捐蔬果活動，募集物資包括蔬果220件、白米1200斤及民生用品1批，價值共達30萬元，愛心物資並將送往仁愛啟智中心等5個身障機構。

副市長沈慧虹表示，新竹市青果商業同業公會會員19年不間斷的投入愛心活動讓人敬佩，不僅如此，青果商業同業公會於去年初開始，更透過市府愛心食材平台，每周三將新鮮的蔬果提供給29個共餐食堂，到目前為止已經捐贈超過2萬7750台斤的食材，讓竹市的共餐長輩都吃得很開心，而新竹市是充滿愛的城市，期待拋磚引玉，招募更多愛心企業共襄盛舉，一起為需要的市民撐起愛心傘。

新竹市青果商業同業公會理事長施德勝表示，每年會員都會捐贈蔬果給需要的社會福利團體，到今年已經19年了，今年除了新鮮的蔬菜及水果外，也有白米或其他物資，捐贈物資的內容很豐富，希望能夠回饋社會，一起對照顧民眾及關懷弱勢盡一些心力。

今天上午包括新竹農產運銷公司總經理倪冠勛、市議員吳青山、鍾淑英、許文棟及林盈徹與市府社會人員、同業公會會員們共同將愛心蔬果物資搬運上車，後續送往仁愛啟智中心、愛恆啟能中心、創世基金會、香園教養院及華光啟能中心等5個單位，讓身障朋友與孩子在冬日仍感受到暖意。

社會處長李季縈表示，今年度各界愛心企業及商家對民眾的愛心不斷，包含1000顆愛心粽、100箱文旦、文具用品及平日捐贈的棉被白米等等，市府對於各界的愛心深表感謝，未來各項協助弱勢民眾的社會福利服務措施，除政府資源投入，更需要民間企業及愛心商家的挹注，期待號召更多愛心企業團體或個人的加入，為這個幸福城市盡1分心力。

(中時 )

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