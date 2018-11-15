花蓮》徐榛蔚發布環境政策 以期打造綠色花園城市

2018年11月15日 15:06 中時 范振和

「垃圾處理、少子化、長期照顧，幾乎成了國安層級的問題。」花蓮縣長候選人徐榛蔚15日下午說明，中央與地方必須通力合作解決，因而她提出花蓮環保復育公園後續處理等4項環保政策，盼維持花蓮的好山好水，朝「國際花園城市」邁進。

除了妥適處理花蓮環保復育公園外，徐榛蔚提出，拒絕深澳電廠，改善空氣品質，保護宜花東好山好水；打造城市美學，加強綠色廊帶整治，推動低碳旅遊；發展智慧交通，綠能運輸等環境政策，以持續推動環保，低碳旅遊，俾營造綠色親善環境。

就花蓮環保復育公園後續處理事宜，徐榛蔚指出，105年花蓮市環保公園遭尼伯特颱風毀損，以致公園下方臨海護堤不堪損壞，使得原掩埋於該處的垃圾裸露，恐有汙染海洋及水域生態之虞。經她多次質詢環保署，辦理會勘作業，環保署終補助1千萬元緊急修復費，未來她會配合花蓮市公所提出的整治計畫，全力爭取中央協助，以徹底解決花蓮環保公園海堤侵蝕垃圾汙染海洋問題。

以「智慧交通，綠能運輸」而言，徐榛蔚指出，除了積極發展智慧綠能需求，推動反應式公眾運輸 (DRTS)外，將拉動民間力量，促進公民參與，建構APP行動平台結合電動車等綠能載具，加上自行車綠色廊道，以期活化市區綠能交通動脈。

(中時 )