台中》韓國瑜、盧秀燕合體參拜大甲媽 韓粉擠爆鎮瀾宮

國民黨台中市長候選人盧秀燕（右）與高雄市長候選人韓國瑜（左），15日前往大甲鎮瀾宮向媽祖參拜，二人向支持者比出韓國瑜的1號，互相拉抬聲勢。（黃國峰攝）

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王文吉、
韓國瑜進入大甲鎮瀾宮路上，被支持者團團圍住，人群不斷簇擁，韓國瑜表情顯得不舒服。（王文吉攝）
警方出動霹靂小組維安，嚴防「韓粉」激情暴亂。（王文吉攝）
韓國瑜、盧秀燕合體參拜大甲媽祖，熱情支持者團團圍住大殿，盛況直逼大甲媽出巡。（王文吉攝）
鎮瀾宮廟埕旗海飄揚，各地支持者湧入迎接「寒流來襲」。（王文吉攝）

「韓流」橫掃大甲！國民黨高雄市長候選人韓國瑜15日前往台中，陪同台中市長候選人盧盧秀燕到鎮瀾宮參拜，支持者從媒體、網路得知消息，一早從各地湧入卡位，人潮洶湧程度直逼大甲媽出巡。國民黨市議員候選人全員到齊，一同向媽祖祈求選舉順利後，韓國瑜喊出「一個禿子加一個燕子，讓人民過好日子！」在場群眾隨即激情高喊「當選、當選」回應。

盧秀燕與韓國瑜原訂上午11時30分抵達大甲鎮瀾宮，因前項行程延誤，12時10分才抵達廟埕廣場，各地支持者遠遠看到「韓總」，隨即激情躁動，並湧上前握手，現場搖旗吶喊，聲勢如虹。

鎮瀾宮董事長顏清標與董監事一路開道，從廟口到大殿不到50公尺距離，盧、韓兩人在支持群眾夾道簇擁下，走了20分鐘才順利抵達大殿參拜；不料大殿也是呈潮洶湧，供桌擠滿人群，司儀透過麥克風不斷高喊「肅靜、 肅靜」，秩序重整後才進行參拜及三獻禮儀式。

韓國瑜在國民黨市議員候選人簇擁下致詞，他表示，他和盧只有一個目標，就是要讓人民過好日子！「盧當選後，把空汙、經濟、教育弄好，我當高雄市長，兩市一起合作，讓台中、高雄百姓日子越過越好，這是我們共同的希望。」

韓國瑜還發揮韓式幽默自嘲說「一個禿子加一個燕子，讓人民過好日子！」現場民眾聽言隨即熱烈回應「韓國瑜當選、盧秀燕當選！」

盧秀燕說，這是國瑜選前最後一次離開高雄，希望媽祖可以保佑國泰民安，國瑜在高雄、秀燕在台中還有四都候選人，一定會認真服務，一定會拚經濟給人民好生活，我們努力打拚，媽祖一定會給我們成功力量，大家一起為台中、高雄未來打拚，期待媽祖保庇國泰民安，人民有好日子過。

韓、盧進入鎮瀾宮時，支持者爭相湧上前，推擠成一團，幸好警方出動霹靂小組維安，廟方、盧總部及李榮鴻、楊啟邦總部也盼出志工維護秩序，幸好沒造成踩踏意外；韓國瑜在參拜致詞後，在廟方安排下先行到地下室休息，等待激情群眾逐漸離開，才搭車離去。

(中時 )

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