打破美澳壟斷南太 習近平抵巴紐國是訪問

中國國家主席習近平抵巴布亞紐幾內亞國是訪問，下榻飯店外立起歡迎招牌。（彭媁琳攝）

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中國國家主席將為巴紐國會前的獨立大道揭幕通車，這是中國大陸在當地援建的項目之一。（彭媁琳攝）

太平洋島國成美中角力新戰場，中國國家主席習近平今日離京前往巴布亞紐幾內亞進行國是訪問，預計晚間7點抵達巴紐首都莫士比港。過去巴紐等島國是澳洲的後花園，也是美國在太平洋勢力的延伸，本次習近平不止參加APEC經濟領袖會議，也將在巴紐、汶萊、菲律賓3國進行國事訪問，並舉行「中國-南太島國論壇」。

南太平洋島國過去始終是美國在太平洋勢力的延伸，巴紐更是澳洲的後花園，巴紐許多建設、投資都來自於澳洲。本次巴紐APEC經濟領袖會議期間，澳洲就派出軍艦、大黃蜂戰機等軍事力量巡航巴紐，維護APEC會議安全。

但是近年來中國大陸積極在巴紐進行建設，試圖打破美澳壟斷南太平洋的局面，許多國企到巴紐打造新穎的大樓、水庫等基礎建設。本次習近平在巴紐國是訪問期間，就要為中國援建的「獨立大道」舉行通車儀式，並且視察其他基礎建設。習近平也將與巴紐簽署多項合作協議。

習近平將於15至16日在巴紐進行國是訪問，隨後於17、18日參加APEC經濟領袖會議。巴紐國是訪問期間，將會與8個南太平洋島國領袖會面，並且出席「中國-南太島國論壇」。18日至21日應邀前往汶萊、菲律賓等國進行國事訪問。

陪同習近平出訪南太的有中央辦公廳主任丁薛祥、中央外事辦主任楊潔箎、外交部長王毅、發改委主任何立峰等人。巴紐當地消息指出，習近平夫人彭麗媛本次沒有一起赴巴紐訪問。

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