南投縣敬老卡　下月起可免費搭國光到台北、基隆

2018年11月15日 14:48 中時 沈揮勝

用敬老卡搭國光客運到北、基，可先到南投、中興、草屯、埔里四個營運據點刷卡畫位。（沈揮勝攝）

南投縣政府15日舉辦記者會，已開辦9年餘的敬老IC卡12月加碼，可免費搭國光客運到台北、基隆。開辦初期，只要到南投、中興、草屯、埔里四個營運據點刷卡扣值，完成畫位，便可北上探親或訪友。

副縣長陳正昇指出，最近連續聽到縣議員與民眾反映，如果國光客運能納入老人暨身心障礙者免費乘車補助，對銀髮長輩北上旅遊或探親，應會有實質的幫助。

縣長林明溱重視老人福利，請社會及勞動處與客運業者協調，讓敬老卡更好用，決定12月1日起，國光客運埔里到台北、南投到台北、南投到基隆、日月潭到台北等4條國道客運路線納入敬老愛心卡刷卡使用範圍；但多了這項福利，1年約需增加1200萬元經費。

國光客運公司南投站副站長趙淑美提醒搭車到台北、基隆的長輩，記得先帶敬老卡到南投、中興、草屯、埔里四個營運據點，先刷卡扣值，辦理畫位。

80歲的詹德湖與民眾廖本通、黃桂、劉菊都肯定縣府用心！他們說，聞此政策讓人振奮，以後老人家北上旅遊探親更方便。

南投縣政府自2009年3月起，將老人乘車補助改行採用電子IC卡，2015年將每月儲值調增至1000元整，以建置更完善公平的服務機制，合約客運業者路線涵蓋中彰投三縣市，包括南投、彰化、員林、全航、豐原、總達、豐榮、台中、仁友、台西及杉林溪客運總計11家。

另為擴大服務，2015年7月開放台中客運竹山至台中路線、同年12月另新增統聯客運南投至高鐵台中站路線；2017年新增台西客運斗六-林內-竹山-國道3號-臺中朝馬」國道客運路線，使合約客運擴充至12家。

國光客運經過刷卡軟硬體設備建制完成後加入，與南投縣政府合約之客運業者將增加至13家，服務再升級，縣民北上搭乘更加便捷。

(中時 )