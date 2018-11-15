15年情誼！　二信邀香港姊妹校體驗台灣文化

2018年11月15日 14:46 中時 張穎齊

香港陳樹渠紀念中學師生15人，到二信高中進行4天參訪，體驗學生社團及課程交流。（張穎齊攝）

基隆市私立二信高中與香港陳樹渠紀念中學締結為姊妹校，邁入第15年，香港陳樹渠紀念中學校長招祥麒帶領師生15人，7日至10日前往二信進行為期4天的交流互訪，二信也安排海科館、平溪天燈、九份老街、基隆廟口、忠烈祠、101大樓、海大等地方文化參觀，深化兩校的交流，並學習彼此特色，收穫滿滿。

今年5月，二信高中39位師生即到香港進行地方文化、大學參訪及課程體驗，香港陳樹渠紀念中學也利用7日至10日至台灣進行地方文化、課程體驗，並參訪國立台灣海洋大學，了解台灣海洋高等教育辦學情形，並體驗二信高中設計發想的數位創意、英日語配音等特色課程，2校也進行社團交流互動相當熱烈，令香港陳樹渠紀念中學賓至如歸。

二信高中除安排戲劇社與香港香港陳樹渠紀念中學的戲劇社互相交流觀摩外，也安排了該校精彩的街舞社表演，2校用社團交流表演方式，打開各校交流活動的序幕，讓香港陳樹渠紀念中學12位學生實際參與二信高中的特色課程，並利用課程體驗進行兩校學生面對面討論，互相交換學習心得，2校學生都覺得獲益良多，很開心。

香港陳樹渠紀念中學李曉琳同學表示，到台灣基隆二信高中參訪交流，最期待的是能跟二信高中的同學進行社團表演交流及跟他們一起上課交流，還有進基隆有名的廟口夜市，親身體驗基隆地方文化及台灣學生的學校生活及課後活動，幾天下來感受到基隆二信高中的同學非常活潑、非常熱情、覺得他們很有創意，有一身的「好功夫」，實作能力比香港學生強。

二信高中表示，本校積極推動「國際移動力」及「科科有亮點」計畫，希望學生藉此培養「溝通力」、「適應力」、「專業力」、「實踐力」及「學習力」，這次特地邀請姊妹校香港陳樹渠紀念中學到校與學生面對面交流，看到2校學生很快就融入彼此的學習領域，香港學生最喜歡也是最有興趣的就是該校職業科的實作體驗課程，而二信高中對香港學生最佩服的就是他們的自主行動力及語文能力。

(中時 )