選戰倒數！民進黨銜小英之命開始催票 公布電視CF

民進黨發言人鄭運鵬15日發佈民進黨「拚建設、挺改革」競選CF影片，以貝多芬命運交響曲的主旋律諷刺國民黨對於所有的執政政策是什麼都擋。（鄭任南攝）

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民進黨銜小英之命開始催票。(民進黨中央提供)

民進黨今召開「拒絕變調的交響曲－拚建設、挺改革CF發布記者會」。民進黨發言人鄭運鵬表示，蔡英文主席已下達動員令，今天黨中央馬上起跑，公佈2018九合一選舉的第一波電視CF影片，遺憾國民黨在中央阻擋建設、卻在地方收割功勞，是心中沒有人民的「擋擋黨」。

鄭運鵬表示，相信大家都有發現，國民黨在民進黨執政的這二年來，阻擋各種對台灣建設、地方發展有利的所有重大法案、預算及建設，不論是在年金改革、實現非核家園的能源轉型、甚至在前瞻基礎建設預算中的防洪治水、軌道建設等重大建設，每一項政策國民黨都刻意阻撓，能擋就擋。

他強調，所以有媒體人綜合這二年多來的心得，想到命運交響曲這首耳熟能詳的交響曲，創意發想了這部變調的交響曲－擋擋黨。這位媒體人的提醒，也讓他回想起這二年多來，在立法院議事的攻防。

鄭運鵬提到，在台灣整體發展中，不論大家民主競爭、對各種政策看法不一樣，但是我們希望台灣整體發展是和諧的交響樂。在野黨可以選擇不同的樂器、技巧，甚至是不同的音準，但是我們不希望大家看到的在野黨，在國會、地方政府，在各種不同的重大政策上，選擇破壞指揮的節奏與方向，卻在地方選擇個人秀、收割功勞。

鄭運鵬舉例，像前瞻基礎建設的預算攻防中，在野黨在立法院選擇的樂器，是選擇水球、麵粉，汽笛喇叭等違反議事規則的方式，選擇了阻擋，甚至選擇了肢體衝突。

他說，這樣的選擇也造成國人對前瞻基礎建設計畫的治水防洪、軌道建設，產生很多誤解。其中，國民黨彰化縣長候選人，也是現任立委的王惠美，就是帶頭在立法院反對前瞻基礎建設預算的立委，但她卻在地方爭取捷運，與她在立法院的作為相反。鄭運鵬強調，在中央反對，在地方收割功勞，這就是國民黨在立法院的表現。此外，國民黨執政時期的前總統府資政，也曾任行政院人事行政局局長的陳庚金的名言，就是呼籲所有公務人員，學習他的壞榜樣，希望大家「能撈救撈、能混就混，大家來拖垮這個政府！」。

鄭運鵬表示，希望用這首變調的交響曲提醒大家，每一次選舉都是在決定台灣和各地方政府未來幾年的命運，台灣未來共同的命運，就算不太和諧，至少不能為反對而反對。藉《拒絕變調的交響曲》電視廣告提醒國人，不要支持分化台灣社會、造成人心惶惶、讓改革方向走回頭的政黨，也希望9天後，11月24日的投票日，國人可以選擇拚建設、挺改革的民進黨。

(中時 )

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