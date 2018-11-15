未與韓流合體 丁守中：韓國瑜有些苦衷 自己拚了

2018年11月15日 14:49 中時電子報 綜合報導

圖片來源：丁守中辦公室 提供

投票日倒數，國民黨台中市長候選人盧秀燕與高雄市長候選人韓國瑜及新北市長候選人侯友宜一起同框合體。同黨台北市長候選人丁守中上午到吳興市場掃街時，被問到沒有和其他人一起合體，是否覺得有點孤單？丁守中說，現在是全力衝刺的時候，最重要的是和議員、里長、市民一起合體同框，一同勝選。所以就是「自己拚了」。

丁守中進入市場掃街後，也遇上87歲的長者拉著手哭訴，不滿重陽敬老金被台北市長柯文哲取消。丁守中則重申，上任後一定恢復重陽敬老金，好好照顧長輩，一旁陪同掃街的台北市議員王鴻薇也邊看邊掉淚。

丁守中今天上午到吳興市場掃街拜票時喊出「123全力衝刺」口號，他表示，候選人能各自能在選區打贏，就是對國民黨最大的合體，選前拼命時刻不一定要合體。他能諒解韓國瑜有他的考量。總之他自己拚了，最重要的是和議員、里長、市民一起合體同框，一同勝選。

媒體詢問丁守中昨天曾說柯文哲對韓國瑜有知遇之恩，丁守中回應說，他也曾經連繫，知道韓國瑜一些苦衷，「我們就自己努力」。至於苦衷是什麼，丁說，也沒有啦，選舉還是要靠市民大眾支持、靠自己努力，現在就是全力拚搏，跟市民合體，才是最重要的。同時韓國瑜風潮確實有外溢效益，柯文哲網路聲量已經被打下去，對台北市選情是有幫助。

(中時電子報)