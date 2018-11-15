丁守中回應老人哭訴承諾恢復敬老金：不重視老人柯P排第一

2018年11月15日 14:52 中時電子報 綜合報導

台北市長柯文哲近來掃街，多次遭不滿他取消重陽敬老金的長者嗆聲；國民黨台北市長候選人丁守中則頻頻遇到長者當街陳情，希望盡速恢復。丁守中上午到吳興市場掃街時再次當面承諾長者，當選後恢復重陽敬老金，他也說，根據高齡化人口協會調查，全台最不重視老人的縣市首長，柯文哲排第一名。老年人在柯文哲執政下不被重視，一直被欺負，老年人對他嗆聲是當然的，是自作自受！

丁守中指出，長者紛紛向他反映，說台北沒有敬老金，說他們是二等公民，反觀柯爸、柯媽在新竹卻得到好的照顧，兩人可以領到4,000元敬老金。他也質疑，去年中央補助台北市政府6.55億2.0長照關懷經費，但柯文哲執行率不到一半，退還給中央，這是柯文哲無能，台北市高齡化最嚴重，但台北市長輩最得不到照顧 ，「這是台北市的恥辱」。

丁守中上午到吳興市場掃街，一一向攤販、民眾握手請託，也遇上87歲長者拉著手哭訴敬老金被柯文哲取消，多名長者也說，金門、馬祖、澎湖、台東都有敬老金，為何只有台北市沒有？台北市老人最可憐。丁守中則重申上任後一定恢復重陽敬老金，好好照顧長輩，一旁陪同掃街的台北市議員王鴻薇也邊看邊掉淚。

丁守中說，柯文哲太功利了，只照顧能出來活動的長輩。他若當選上任，一定會把台北建設成全國敬老孝親的城市典範。尤其再過3年，台北市的65歲以上人口就占20%，但安養照顧中心、日間托老中心、慢性病病床都不夠，連照顧服務員的員額都不夠，卻沒看到市府重視這個問題。

(中時電子報)