田徑》北市東華扶輪社特頒肖像金牌給楊俊瀚與陳奎儒

2018年11月15日 15:01 中時電子報 黃邱倫

台北市東華扶輪社安慶隆田徑獎學金創辦10年有成，今日特別找專家設計，並且打造兩面肖像金牌頒給雅加達亞運拿到雙銀的楊俊瀚與陳奎儒，期盼兩人能繼續努力，在2020東京奧運會上為國爭光。

楊俊瀚與陳奎儒的肖像金牌，栩栩如生。(黃邱倫)

楊俊瀚在亞運會男子200公尺決賽跑出20秒23破全國成績，可惜最終以0.002秒之差飲恨不敵日本好手，和淚水與汗水交織中錯過了台灣田徑史52年來的男子金牌。

陳奎儒則在男子110公尺跨欄項目中也跑出13.39秒的破全國成績，但也同樣與金牌擦身而過，實為可惜。

贊助國內田徑已有10年的台北市東華扶輪社，為了彌補兩人的「銀」憾，並且努力他們再接再厲，特別設計了兩人專屬的肖像純金牌，正面雕刻出兩人在亞運會上的帥氣英姿，背後還用英文印著「永遠的金牌(Forever Gold medal)」的字樣。

東華扶輪社社長朱明炯表示，田徑運動的訓練過程相當辛苦，也非常寂寞，但楊俊瀚與陳奎儒能夠堅持到底，真的很不簡單，今天我們只是象徵性地送給他們這面金牌，感謝他們在亞運會上的精采表現，也期待他們能在未來更上層樓，拿下一面真正的田徑大賽金牌，為國爭光！

朱明炯說，東華扶輪社過去10年已贊助超過50位國內田徑選手，也已發出超過700萬元獎學金，光是中華田徑隊在去年台北世大運奪得的2金2銀4銅就頒發了439萬元獎勵金，代表著台灣田徑選手的成長有目共睹，值得慶賀和表揚。

楊俊瀚與陳奎儒也獲獎的時候也感謝東華扶輪社的長期支持與贊助，他們接下來會更加努力，不負國人期許。

(中時電子報)