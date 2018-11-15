台日辦學有特色！二信高中與沖繩商職深化交流

二信高中邀請到日本沖繩高級工商職業學校代表來校內進行交流，雙方展開熱鬧的社團表演，掀起活動的序幕，現場氣氛嗨爆。（張穎齊攝）

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二信高中辦學有特色，邀請到日本沖繩高級工商職業學校代表來校內進行深入的文化、課程交流。（張穎齊攝）

基隆市二信高中辦學有口皆碑，今（15）日邀請到了20位日本沖繩高級工商職業學校的學生代表，到校內進行參訪，二信也安排20位日文組學生全程陪同，進行學生社團表演交流及實作課程體驗，交流熱烈令參與的學生代表留下深刻印象及滿滿的回憶。

日本沖繩高級工商職業學校學生代表，上午10時來到二信高中，首先由二信高中校長林立帶領學校行政人員及日文組學生代表熱烈歡迎，進行短短的歡迎式後，立即展開熱鬧的社團表演，掀起活動的序幕，二信高中表演完後，日本沖繩學生代表也表演了一段，獲得在場師生熱烈迴響，氣氛嗨到不行。

二信高中應外科英、日語配音比賽蟬連全國第1名，這次交流特別請到日文組配音比賽第1名的隊伍做一次精彩的表演，引發日本沖繩學生相當熱烈的回應及共鳴。

經過社團表演交流後，由二信高中日文組學生代表，引領日本沖繩學生代表參觀二信的展覽館，對於館內陳列的各名家作品，導覽同學也能利用日語簡單介紹，令日本沖繩學生感受「賓至如歸」，相當溫馨。

下午則由二信高中廣設科學生帶領著日本沖繩的同學共同體驗二信設計的發想教室設備，進行馬克杯杯面圖案設計的實作課程體驗，並由日文組學生進行翻譯，充分發揮了合作學習的效能，做完的杯子還可帶回日本，相當實用。

最後在依依不捨的歡送中，二信學子與日本沖繩學子互道再見，希望有機會日本學校能再度來到基隆二信高中進行更深度的交流活動，期待下次再見。

(中時 )

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