廣瀨鈴吵架眼歪嘴斜 醜態百出大翻白眼

2018年11月15日 15:00 中時 潘鈺楨

青春催淚電影《Sunny 我們的青春》，描述由日劇女王篠原涼子飾演的平凡家庭主婦奈美，因巧遇失聯20年的高中同學，而喚起90年代天真美好的少女時代。飾演少女版奈美的正是新生代人氣女星廣瀨鈴，片中她不計形象搞笑扮醜，詮釋從關西來到東京的轉學生，不僅演出努力學習「辣妹文化」的土味和傻氣，亦展現關西人吵架的魄力。

一幕奈美撞見朋友身陷危機，一氣之下突然發飆失控，吵架吵到眼歪嘴斜、醜態百出，十分搞笑，更意外開發了廣瀨鈴的「翻白眼」演技，她笑說：「為了表現奈美的極度憤怒，我當時完全豁了出去，拍完導演大讚表情很到位，一看錄影畫面才發現，原來我氣到不自覺翻白眼。」

電影《Sunny 我們的青春》除了回味高中時期和好姐妹嘻笑打鬧、情義相挺的燦爛時光，當然也不乏少女們的戀愛心事，而廣瀨鈴高中的初戀情人則找來憑校園虐戀電影《戀空》爆紅的帥哥男星三浦春馬飾演。為了配合90年代流行的帥哥頭，三浦春馬特別以及肩的波浪長髮造型亮相，復古模樣讓人會心一笑、激發懷舊少女心，三浦春馬則不好意思地說：「片中我一直把當時流行的長髮用手往上撥，這個動作要做得很自然，看起來又不會令人覺得討厭，真的是件很困難的事。」

《Sunny 我們的青春》描述奈美（篠原涼子 飾）與高中時代好友芹香（板谷由夏 飾）相隔22年再度相遇，卻得知芹香因罹患癌症，只剩下一個月的生命，她臨終的心願是找回高中曾經一起組團的「SUNNY」成員。為了幫助芹香完成願望，奈美想盡辦法找回失散多年的好友們，過程中，彼此遺忘多年的青春回憶也再度湧上心頭。電影12月7日在台上映。

(中時 )