新北》說明新莊土地5項質疑 侯辦秀國稅局單據：沒欠稅

2018年11月15日 15:30 中時 譚宇哲

侯友宜競選總執行副總幹事謝政達（左2）、又昱公司律師陳佳瑤（左1）、新北市議員候選人葉元之（右1）今天上午共同舉辦記者會，說明侯友宜新莊土地買賣5項疑點。（譚宇哲攝）

侯辦拿出國稅局納稅義務人違章欠稅查復表，證明並無欠繳稅及罰款。（譚宇哲翻攝）

國民黨新北市長候選人侯友宜新莊土地問題，近日連遭外界質疑，侯友宜競選辦公室今舉辦記者會，說明侯妻土地如何取得、不對外說清楚、有無申報補繳稅、炒地皮、土地蓋樓可賺2億等5項質疑，並拿出國稅局納稅義務人違章欠稅查復表，證明並無欠繳稅及罰款。

侯友宜競選總執行副總幹事謝政達、又昱公司律師陳佳瑤、新北市議員候選人葉元之今天上午共同舉辦「回應不實抹黑」記者會，回應外界對侯家新莊土地的相關質疑。

謝政達表示，新莊復興段254地號其中一部分是侯友宜妻子任美鈴在1983年12月20號繼承父親約24.7坪土地，2008年10月7日繼承母親24.7坪，同年10月30日從二姐贈與12.35坪。

謝政達說，侯友宜先前的繼承說法經查證後是贈與，是因侯對娘家土地相關移轉不熟悉，因為是娘家土地且時間較久，而254地號的建物橫跨到253地號，因此2011年向多位地主買下12.45坪，而又昱公司在2016年2月19日向地主買24.9坪、2017年6月24日再買12.45坪，一切都是依相關規定處理。

對於外界質疑侯一開始不講清楚？謝政達說，從來沒有不說清楚，案子在11月初媒體有採訪，也有提供相關資料，沒有不講開的情形，「我們早在事件開始前就已經提出相關說明」。

至於有沒有補繳稅，謝政達指出，國稅局單據可證明，侯友宜及又昱公司沒有任何欠稅或補繳稅，從頭到尾沒有欠稅。

對於賴清德和蘇貞昌質疑侯友宜炒地皮，謝政達強調，253、254地號不符合一般都更條件，基地臨路條件非常狹小，臨路總長度1.5米，不符合一般都更或簡易都更條件都需要8米以上基本條件，兩塊地完全無法做都更，以後也不可能都更，說炒地皮是不切實的。

外界隱射侯家新莊土地若蓋大樓，最高可進帳2億，謝政達說，即使可以蓋建築物，容積率也只有200％，沒有1坪換5坪的狀況，更何況不會做都更，就沒有所謂賺2億元的狀況。

葉元之質疑，現在監察院凌駕在司法院之上，試圖干預新北市的選情，這就是新北市選舉最大的奧步，更不齒段宜康常常拿假資料爆料，酸民進黨派段當打手就是「死豬不怕開水燙」，公信力很低，亂打也沒關係；如此，請段宜康用相同邏輯要求蘇貞昌，公布女兒所開公司的財產所有資金來源，包括有沒有拿政府標案，蘇有無挹注任何一塊錢給公司，讓兩位候選人在同樣標準下被檢驗。

現場媒體質疑又昱文化大學大群館沒有欠稅，為何要補繳？又昱律師陳佳瑤表示，早在6、7月就開記者會多次說明，從民國八十幾年出租就依法跟房客訂定合約，也依法開發票，壓租金也換算成利息開發票，沒有逃漏稅。

陳佳瑤進一步說明，用出租稅率23％來報稅是非常高，今年為了要選舉，怕被放大鏡檢視，「我就建議直接用最高稅率33％來報，也把之前23％的部分補起來，絕對不是欠稅才去補。」

(中時 )