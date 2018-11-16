花蓮》「3心2益」婦幼政策 徐榛蔚營造友善環境

2018年11月16日 07:05 中時 范振和

花蓮縣長候選人徐榛蔚暢談婦女政策，讓不少婦女很有感。（范振和攝）

國民黨花蓮縣黨部開辦「花蓮人開講」，連日來引來大批婦幼親子參加，喜歡小朋友的縣長候選人徐榛蔚特別闡述婦幼政策，將在花蓮打造「3心2益」的友善環境，深受好評。

徐榛蔚提及婦幼政策時特別強調「3心2益」，期盼鄉親都能「安心、放心、開心」地在花蓮過著快樂幸福的「3心」生活；同時，她會「保障婦女公平就業的權益」、「促進女性參與決策的權益」，透過「2益」路徑，協助婦女發展多元興趣與技能，營造友善環境，跟上時代潮流，提升生活品質。

「跨出家門，人就會光彩，學習就會不斷成長！」徐榛蔚鼓勵婦女姐妹們勇於學習、培養多元興趣與專長，並承諾未來力促婦女培力課程，透過多元的講座、研習活動，幫助全職媽媽重拾自信心，不再與社會脫節。

她也希望花蓮成為全國第一個全面實施免費新生兒篩檢的縣份，鼓勵生育，並帶動及增加人口回流。在中央政府既有補助外，其餘差額由縣府埋單，讓孩子從0歲開始，受到最完善的照顧，以期減輕家長經濟負擔，並共同為罕見疾病把關。

關於兒童教育，徐榛蔚除將延續過去縣府推動讀經教育、晨讀10分鐘、國中小免費營養午餐、免學雜費等政策外，也會強化偏鄉補助計畫及提升師資素質，讓偏鄉不孤單。

徐榛蔚曾任花蓮縣婦女防火宣導大隊長、巡守大隊長及國際崇她花蓮社社長等民間社團代表，推動社會福利、婦女權益不遺餘力，與許多婦女姐妹累積深厚的革命情感。

(中時 )