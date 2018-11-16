花蓮》「3心2益」婦幼政策 徐榛蔚營造友善環境

花蓮縣長候選人徐榛蔚很有孩子緣，一名幼童還說要幫她拉票。（范振和攝）

友善列印
中時
花蓮縣長候選人徐榛蔚暢談婦女政策，讓不少婦女很有感。（范振和攝）

國民黨花蓮縣黨部開辦「花蓮人開講」，連日來引來大批婦幼親子參加，喜歡小朋友的縣長候選人徐榛蔚特別闡述婦幼政策，將在花蓮打造「3心2益」的友善環境，深受好評。

徐榛蔚提及婦幼政策時特別強調「3心2益」，期盼鄉親都能「安心、放心、開心」地在花蓮過著快樂幸福的「3心」生活；同時，她會「保障婦女公平就業的權益」、「促進女性參與決策的權益」，透過「2益」路徑，協助婦女發展多元興趣與技能，營造友善環境，跟上時代潮流，提升生活品質。

「跨出家門，人就會光彩，學習就會不斷成長！」徐榛蔚鼓勵婦女姐妹們勇於學習、培養多元興趣與專長，並承諾未來力促婦女培力課程，透過多元的講座、研習活動，幫助全職媽媽重拾自信心，不再與社會脫節。

她也希望花蓮成為全國第一個全面實施免費新生兒篩檢的縣份，鼓勵生育，並帶動及增加人口回流。在中央政府既有補助外，其餘差額由縣府埋單，讓孩子從0歲開始，受到最完善的照顧，以期減輕家長經濟負擔，並共同為罕見疾病把關。

關於兒童教育，徐榛蔚除將延續過去縣府推動讀經教育、晨讀10分鐘、國中小免費營養午餐、免學雜費等政策外，也會強化偏鄉補助計畫及提升師資素質，讓偏鄉不孤單。

徐榛蔚曾任花蓮縣婦女防火宣導大隊長、巡守大隊長及國際崇她花蓮社社長等民間社團代表，推動社會福利、婦女權益不遺餘力，與許多婦女姐妹累積深厚的革命情感。

(中時 )

新北》說明新莊土地5項質疑 侯辦… 高雄》打臉綠營！資深媒體人林錫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。