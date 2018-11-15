高雄》打臉綠營！資深媒體人林錫銘一語道破《夜襲》涵義

民進黨立委鄭運鵬。(圖／本報資料照，劉宗龍攝)

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中時電子報
/綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜本月8日和14日分別在大旗美和岡山地區舉辦三山第2、第3場造勢活動，全場現場高唱軍歌《夜襲》，11月9日卻遭對手民進黨候選人陳其邁批其中一句歌詞「鑽向敵人的心臟」，歌詞太殺戮，他說他從來沒把韓主委當成敵人，對此，資深媒體人林錫銘解釋了歌詞的白話文翻譯，打臉陳其邁和民進黨團隊痛批殺戮、軍國主義等說法。

民間團體人本基金會則認為，此舉把候選人當「軍頭」，散布「仇恨意識和軍國主義」，尤其歌詞包括「鑽向敵人的心臟」，有殺人犯罪的嫌疑，背後的意識型態，違背台灣土地追求獨立、自由的精神，而民進黨立委鄭運鵬日前也在臉書PO文批評「心理變態」，但因引起軒然大波，隨後在臉書公開道歉。

林錫銘在臉書指出，大家為何讀書都不求甚解？他說「鑽入敵人的心臟」不是單獨一句，要上句連下句看全意，整首歌的本意是夜裡偷襲敵營，歌詞已是白話文，再試著翻譯如下：

「在沒有星光月光漆黑的夜裡，四處只有砲聲迴響、只有到處飛揚的火花。英勇的國軍弟兄握著刀槍，墊著腳尖，偷偷在漆黑的原野上挺進。我們眼觀四面、耳聽八方，無聲無息、無聲無息的偷襲進入敵人核心陣地。等到信號一響一亮，我們就展開裡應外合的閃電攻擊，打一場轟轟烈烈的勝仗。」

他解釋，所以「鑽入敵人的心臟」意思是，「衝鋒陷陣偷襲進入敵人的核心陣地」，等候信號一起裡應外合，也就是歌名「夜襲」偷襲深入敵營本意，與大言不慚殘忍刺進敵人的「心臟」弦外之音根本無關。

(中時電子報)

文章來源：林錫銘臉書

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