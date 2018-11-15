推新廣告諷國民黨「擋擋黨」 民進黨慘遭一句話打臉

2018年11月15日 15:12 中時電子報 鄭任南 謝雅柔／綜合報導、

民進黨今天公布九合一選舉「拒絕變調的交響曲」最新電視廣告，以知名的命運交響曲音調，諷刺國民黨在中央阻擋建設、卻在地方收割功勞，是心中沒有人民的「擋擋黨」。對此，網友打臉表示「完全執政了還說人家擋擋擋」。

民主進步黨今也舉行「拒絕變調的交響曲--拚建設、挺改革CF發布記者會」，公佈2018九合一選舉最新電視CF影片。影片以大家耳熟能詳的貝多芬命運交響曲為背景音樂，諷刺中國國民黨是「擋擋黨」。民進黨發言人鄭運鵬表示，民進黨執政以來，不論是在年金改革、實現非核家園的能源轉型、甚至在前瞻基礎建設預算中的防洪治水、軌道建設等，每一項國民黨都刻意阻撓、能擋就擋。

鄭運鵬表示，民進黨希望用這首變調的交響曲提醒大家，每一次選舉都是在決定台灣和各地方政府未來幾年的命運，台灣未來共同的命運，就算不太和諧，至少不能為反對而反對，呼籲國人不要支持分化台灣社會、造成人心惶惶、讓改革方向走回頭的政黨。

對此，網友紛紛諷刺表示「完全執政了還說人家擋擋擋」、「完全執政完全忘記」、「不是完全執政了嗎」、「看到民進黨還在檢討別人，我就放心拉」、「東廠都可以開了，誰擋得住你們」、「完全執政，完全牽拖」、「是喔 是喔 是喔 完全執政會礙手礙腳嗎」、「立法院多數的黨還用這種藉口，那換人做看看剛好」、「講個笑話：國民黨擋的住民進黨」、「千錯萬錯都是別人的錯」、「完全執政還能擋？」、「全面執政 全面卸責」。

(中時電子報)