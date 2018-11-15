推新廣告諷國民黨「擋擋黨」 民進黨慘遭一句話打臉

民進黨發言人鄭運鵬15日發佈民進黨「拚建設、挺改革」競選CF影片，以貝多芬命運交響曲的主旋律諷刺國民黨對於所有的執政政策是什麼都擋。（鄭任南攝）

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中時電子報
謝雅柔／綜合報導、

民進黨今天公布九合一選舉「拒絕變調的交響曲」最新電視廣告，以知名的命運交響曲音調，諷刺國民黨在中央阻擋建設、卻在地方收割功勞，是心中沒有人民的「擋擋黨」。對此，網友打臉表示「完全執政了還說人家擋擋擋」。

民主進步黨今也舉行「拒絕變調的交響曲--拚建設、挺改革CF發布記者會」，公佈2018九合一選舉最新電視CF影片。影片以大家耳熟能詳的貝多芬命運交響曲為背景音樂，諷刺中國國民黨是「擋擋黨」。民進黨發言人鄭運鵬表示，民進黨執政以來，不論是在年金改革、實現非核家園的能源轉型、甚至在前瞻基礎建設預算中的防洪治水、軌道建設等，每一項國民黨都刻意阻撓、能擋就擋。

鄭運鵬表示，民進黨希望用這首變調的交響曲提醒大家，每一次選舉都是在決定台灣和各地方政府未來幾年的命運，台灣未來共同的命運，就算不太和諧，至少不能為反對而反對，呼籲國人不要支持分化台灣社會、造成人心惶惶、讓改革方向走回頭的政黨。

對此，網友紛紛諷刺表示「完全執政了還說人家擋擋擋」、「完全執政完全忘記」、「不是完全執政了嗎」、「看到民進黨還在檢討別人，我就放心拉」、「東廠都可以開了，誰擋得住你們」、「完全執政，完全牽拖」、「是喔 是喔 是喔 完全執政會礙手礙腳嗎」、「立法院多數的黨還用這種藉口，那換人做看看剛好」、「講個笑話：國民黨擋的住民進黨」、「千錯萬錯都是別人的錯」、「完全執政還能擋？」、「全面執政 全面卸責」。

(中時電子報)

文章來源：民進黨臉書

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