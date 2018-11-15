重行公告公投意見書被告上監院　中選會重申：有發布修正公告前例

2018年11月15日 15:15 中時 楊佳穎

不滿中選會重行公告公投行政機關意見書內容，下一代幸福聯盟今前往中選會抗議、到監察院告發中選會瀆職，要求主委陳英鈐立即下台；另一方面，藍委也批此舉違法濫權，同樣赴監院、北檢告發中選會違法、瀆職。對此，陳朝建今重申，中選會有依法在28天前進行相關公告，而過去公投案曾有發布修正公告前例，本次公投公報在11月2日前也尚未付印，因此援例公告修正意見書。

對於重行公告公投意見書爭議，陳朝建今重申，中選會已在10月24日依照《公投法》17條規定，公告全國性公民投票案第7至16案，行政院則在10月29日檢送公投第9至15案的政府機關修正意見書。由於過去公投第6案，中選會也曾發布修正公告，且本次公投公報至11月2日尚未付印，因此中選會在11月2日援例公告前開修正意見書。

陳朝建進一步說，公投公報同時印製提案主文與理由書、政府機關意見書，兩面俱呈，全體人民可依其自由意志投下神聖一票；且中選會在11月2日公布行政院修正意見後，隨後舉辦公投案全國電視意見發表會，相關提案人若對政府機關的（修正）意見不表贊同，都可藉由電視發表會跟全國民眾做適當說明，爭取民眾支持。

陳朝建強調，中選會對所有公投提案中立，對於提案的理由或相關政府機關的意見亦無偏好，只是依法促成人民與政府對相關議題充分溝通；凡依照公投法程序完成投票，無論結果通過或不通過，都是人民意志表現，中選會都將予以尊重。

對於北高行已裁准停止執行，並命中選會不得在公報刊登政院新的意見書，陳朝建則說，首先，法院裁定並未依照《行政訴訟法》第116條規定，徵詢公告機關意見，這部分有違法疑慮；第二，中選會在11月9日才收到裁定書，完全不知道有這樣的裁定，而11月9日前多數公報已印製完成並發送各區公所、家戶，中選會將委由律師依法提出抗告。

至於外界質疑中選會提抗告似乎不影響原本裁定的執行力，且若依北高行裁定，公投公報可能要重印？陳朝建僅說，各面向考量都會依法處理，中選會不預設立場，就是依法律規定處理。

媒體追問，北高行的裁定，是否會影響中選會接下來辦理公投的過程及公投案效力？陳朝建重申，會依法處理。對於「依法處理」是什麼法？陳說，選舉當然是依《選罷法》、公投依《公投法》，其他相關考量也都會一併依法處理。

(中時 )