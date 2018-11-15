瑪麗亞凱莉新專輯前夕 電影原聲帶暴衝iTunes冠軍

2018年11月15日 15:16 中時 潘鈺楨

瑪麗亞凱莉將推出第15張專輯。（索尼音樂提供）

就在「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉16日發行新專輯《流行警報 Caution》前夕，全球「小羊」群起在各大社群平台串聯，將她17年前事業谷底的電影原聲帶專輯《星光閃閃 Glitter》(*美國iTunes售價4.99美金，台灣售價220元)以「#JusticeForGlitter」之名暴衝包括美國、台灣、泰國、馬來西亞、菲律賓等iTunes專輯榜冠軍，為偶像新專輯發片送上暖榜大禮！

瑪麗亞凱莉也扮演臨門一腳的助功推手，在《星光閃閃》美國攀升至第8名時，再度推文謝謝小羊們「不知道發生什麼事，但我喜歡。」等到《星光閃閃》閃到亞軍她三次發文「我已經不知道該說什麼好！」最終這股「蝴蝶效應」讓全世界iTunes為一張17年前的專輯陷入瘋狂，而台灣小羊們也全力動員，這張《星光閃閃》順勢超越包括《一個巨星的誕生》、《波希米亞狂想曲》兩部最夯原聲帶，登頂冠軍！

瑪麗亞凱莉這次發行專輯前在亞洲走唱，10月16日起進行多達11場的巡演，期間還到印尼爪哇當今最大佛寺-婆羅浮屠(Borobudur)開唱，加碼11月10日上海「天貓雙11狂歡夜」完美落幕，期間她與團隊透過社群操作不停為新專輯《流行警報》釋出各項宣傳消息，加上演唱會實力與狀態全面回歸，所到之處無不掀起話題！

台灣方面瑪麗亞帶領可愛的龍鳳胎在下榻的晶華酒店學做「翠玉白菜」豆沙包，不少短片看到天后與孩子的互動，既親切又俏皮；台北場次首度演唱專輯新歌「與你廝守〈With You〉」，還不忘分享安可曲〈Hero〉歌迷大合唱手機燈海的影片謝謝粉絲；索尼唱片公司也在後台頒發天后在索尼累積8500萬張實體數位銷售的成就白金唱片，讓她十分開心。日前瑪麗亞凱莉結束亞洲巡演後發文感謝全亞洲歌迷，其中林口體育館的〈Hero〉燈海照片又再度被分享，入選該則貼文三大代表照片。

這次《流行警報》專輯是瑪麗亞凱莉個人第15張專輯，幾個小時候後就要在全球數位平台同步搶先上架，本週搭配專輯一系列宣傳照才陸續釋出，瑪麗亞凱莉再現以往完美身材的S曲線與修長美腿，讓歌迷驚呼「這也太美了！」《流行警報》實體專輯台灣於16日上架，首批加贈台灣雙面對開海報與花蝴蝶效應綜合貼紙，數量有限送完為止。

(中時 )