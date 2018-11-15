金憓秀憶獻金運動 感動小老百姓總動員救國

2018年11月15日 15:26 中時 潘鈺楨 、時報周刊／ 張毓琪 、時報周刊／

劉亞仁。（華映提供）

韓國年度強片《分秒幣爭》集合韓國影壇男神劉亞仁及超級天后金憓秀，演出1997年面對金融風暴衝擊下，南韓從政府到民眾面對這場改變命運的危機中不為人知的秘密。

1997年是國際動盪不安的一年，為了呈現電影中的緊張氣氛，戲組特別請到製作《北風》場景的團隊來打造當年的時代感，而金憓秀回憶起當時全韓國人民捐出自家金子救國時的獻金行動，仍是感動萬分。

90年代的成為當今最潮元素，不但服裝上又再創一波流行，就連90年代最紅團體辣妹合唱團、新好男孩也都解散多年又再度合體，開啟巡迴演唱會，大賺粉絲回憶財。而韓國電影《分秒幣爭》是描述發生在1997年對韓國極為衝擊的金融海嘯的故事，為了完美呈現90年最美好卻又最崩毀的年代氣氛，劇組特別邀請曾經拍攝90年代南北韓間諜戰的《北風》及民主運動的《1987：黎明到來的那一天》的美術及服裝團隊打造電影中的氛圍。

劇組花了極大的心力，才在十足現代化的韓國社會中找到保留90年代風格的場所和外景地，讓電影中重要的劇情場景是談判桌、金憓秀的對策小組辦公室、韓國總統辦公的青瓦台，都能充滿90風味。電影為了拍攝韓國銀行的外觀，費盡心思才終於得到許可，讓演員們可以在銀行前的廣場順利演出。另外，報紙、雜誌、電影、海報，甚至路透社終端機等，富含97年時代感的小物、各種文書資料、連可輕易帶過的微小部分也都花費心血僅為了呈現真實性。

金憓秀在當中演出90年代在公家機關工作的女強人，她穿著的套裝，劉亞仁演出在銀行工作的西裝，也讓劇組特別加入當時的流行元素，突顯當時保守的社會風氣，而其他江南富二代追求的時尚感，或是一般中產階級的服裝，劇組都細心安排，才能讓觀眾更能融入97年的環境中。

談到90年代難忘的大事，金憓秀回憶當時韓國面臨破產危機，經濟岌岌可危，「當時真的有場束手無策，只能接受這件事的感覺啊！但我印象最深刻的就是獻金運動。」當時韓國政府號招全民捐出金子救國，果真一呼百應，幾乎家家戶戶總動員，翻出家裡的金子捐給國家，金憓秀說：「我看到很多老奶奶把家中要傳給媳婦的金戒指拿出來，媽媽們把小孩滿月的金飾也都拿出來了，這個活動把全國民眾的心都聚集在一起了，我也有參與其中。」

但金憓秀也感慨的說：「其實當時很多有錢的人並沒有拿出金子來，反而一般生活普通的大家真的把金子拿了出來，但說真的，我們其實不太清楚這些金子最後怎麼處理了。」但這可以看出這場金融風暴引發民族性極強的韓國人民大團結，徹底執行金融相關改革，短短10多年時間便讓國家的運命大翻轉。電影將於12月7日在台上映。

(中時 )