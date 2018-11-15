南市古蹟線上導覽解說 外籍學生試用讚不絕口

第二官方語言辦公室邀請外籍教授，以外國人角度協助翻譯解說，讓外國人更容易了解古蹟，有助於台南構建友善英語環境。（曹婷婷攝）

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外籍學生體驗古蹟線上導覽，對於台南古蹟有進一步認識，乍見鄭成功代言的洋芋片都印象深刻。（曹婷婷攝）

外國人走訪古蹟不再霧煞煞！每年超過40萬外籍遊客參訪台南古蹟景點，台南市政府文化局、二官辦與中信金融管理學院合作推出「英語友善古蹟」，由中金院外籍教授協助以外國人易理解的角度撰寫導覽內容，再由ICRT記者進行錄音，推出5大古蹟英語線上語音導覽服務。即日起外國人到古蹟區只要一掃QR Code即能享受此服務，5位成大學生今天率先到赤崁樓體驗線上語音導覽，順便到文昌閣祈求期末考歐趴！

文化局表示，每年大約超過40萬外籍遊客參訪5大古蹟景點，第二官方語言辦公室邀請外籍教授，以外國人角度協助翻譯解說，讓外國人更容易了解古蹟，有助於台南構建友善英語環境。外籍遊客除了透過古蹟景點現場DM、解說牌、台南古蹟導覽APP及掃描QR Code得到英語解說服務外，文化局也在每周日下午一點到四點整點安排英語導覽服務，讓外籍遊客在感受貼心服務。

二官辦表示，以往英語簡介多以本國人角度撰寫，對於想深入了解台南古蹟與文化的外國朋友來說，在缺乏文化背景知識情況下，往往一頭霧水，此次邀請多位中金院外籍教授融合其長期居住台南的經驗，以外國人角度，為赤崁樓、安平古堡、樹屋、億載金城、延平郡王祠量身撰寫專屬內容，再由ICRT駐台南記者配音，符合外國人需求。

ICRT記者Robert Dawson說，古蹟景點蘊含深厚歷史與文化，對初來乍到的外國人來說是陌生的，因此，製作線上語音導覽時，他簡單介紹重要歷史人物與脈絡，像鄭成功與荷蘭人之戰、其建設台灣為反清復明的基地等，讓不熟悉相關知識的外國人能在10分鐘內的語音服務中，順利遊覽古蹟。

Robert Dawson強調，這些導覽解說內容不只為外籍遊客服務，也為台灣人服務，有助學生們瞭解如何簡單用英文介紹古蹟。前來體驗英語線上語音導覽的Prashant表示，以前到赤崁樓參觀雖有英語簡介，但提到的人名和歷史事件令他一知半解，這次透過語音導覽，解答許多疑惑，尤其在了解文昌閣意義後，他也當場向魁星爺求取文昌筆，保祐期末考順利。

來自巴基斯坦的Abida分享到，自己家鄉也有許多歷史悠久古蹟，通常要有一定背景知識才能理解，但今天體驗的線上語音導覽用淺顯易懂方式介紹，讓他很快就有了基本認識，看到古蹟區販售洋芋片竟由鄭成功代言，也令一群人印象深刻。

5大古蹟英語導覽解說內容已錄製完成並上網，文化局將於下周陸續完成QRcode建置，方便外籍人士於古蹟區掃描、聽取。而完整導覽解說內容也收錄於台南市民英語資源網及市府第二官方語言專案辦公室網站，歡迎市民多加運用。

(中時 )

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