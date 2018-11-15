新竹》林智堅發表文化局原址重建總圖書館計畫

2018年11月15日 15:28 中時 陳育賢

竹市長候選人林智堅15日發表「明日新竹圖書政策─新竹市總圖書館計畫」，預計將38年歷史的文化局原址重建，打造全新的「新竹市總圖書館」。（陳育賢攝）

林智堅15日發表「明日新竹圖書政策─新竹市總圖書館計畫」。（陳育賢攝）

林智堅15日發表「明日新竹圖書政策─新竹市總圖書館計畫」。（陳育賢攝）

新竹市長候選人林智堅15日發表「明日新竹圖書政策─新竹市總圖書館計畫」，預計將38年歷史的文化局原址重建，打造全新的「新竹市總圖書館」，讓教育程度高、愛讀書的新竹人徜徉書海，並將擴大親子共讀空間，讓新竹的孩子在書香中長大。

今天的林智堅新竹市總圖書館計畫圖書政策發表會特別請到實踐大學建築設計學系的王俊雄，講述圖書館的新趨勢與未來面臨的挑戰，包括競選總幹事鄭宏輝、黨部主委翁枝宏、議員施乃如、劉聲正、曾資程、議員候選人賴稟豐、鄭美娟、劉康彥、陳雪慧、曾文濤、陳建名都共襄盛舉。

林智堅表示，圖書館是1座城市的文化基地，現今文化局所在的建築是於1980年設立，其中的圖書館則是於1986年成立，當初興建時並不是以收藏圖書為目的，現有空間僅有2067平方公尺（約625坪），與教育部頒布縣市總圖樓地板面積1萬平方公尺的目標相距甚遠，導致自習室常有排隊人潮、空氣不流通、藏書量不足等問題。

另，根據2018天下幸福城市大調查，新竹市每人可分配藏書冊只有1.8本，是全國第16名、倒數第7，但是新竹市的公共圖書館每人平均借閱量卻高達4.3本，是全國第3，僅次於台北市和台中市，顯見新竹市的藏書空間是極待改善。

林智堅說，為了讓新竹市的孩子在書香中長大，擁有更多閱讀空間，市府參考了日本太田市美術館圖書館與高雄市總圖，其中太田圖書館打造開放的建築，讓讀者能從各方向自由進入並與周邊街道連結，尤其太田與新竹市同樣以強風聞名，打造時以綠建築興建，引風入室，而高雄市圖書館，則為市民設計主題書展，讓閱讀更便利，並設有多元藝文、視聽空間，吸引人前往交流。

他表示，新竹市總圖書館將成為城市的新地標，他對未來提出4大原則，包含擴大使用空間、增加多元館藏、強化展覽功能與親子共讀空間，不僅要增加多元文化、童書以及視聽資料，也要根據市民需求規畫主題書展，以及藝文展覽，並擴大親子共讀空間，讓孩子在舒適的環境，有充足、全新的童書可以閱讀。

林智堅指出，現有文化局圖書館基地位在扇形區域，就在「新竹之森」轉角處，往前延伸是北大公園和護城河親水公園，往後則有東大飛行公園和新竹綠園道，可串聯4公里長的城市綠帶。

他上任後整建水景廣場與文化綠廊，並設置Ubike站點，文化局已是市民重要的生活據點，很多長輩的1天是從圖書館外打太極拳開始，散步吃早餐，再到圖書館看報紙。

夜晚年輕人則來到這裡戀愛，至一旁演藝廳欣賞藝文表演，未來新竹總圖將打造戶外與半戶外空間，結合周邊綠帶與廣場，完善步行城市網絡，提升生活機能。

他同時表示，日前拜會教育部時，該計畫獲教育部長葉俊榮高度肯定，未來，市府將提升硬軟體，除了增加空間、提升功能，也將策畫主題性書展與藝文展覽，讓圖書館不只是人們看書的地方，也是市民學習、交流、休閒與創作的生活空間，讓新竹市的孩子在書香中長大。

(中時 )