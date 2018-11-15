花博開幕期間台中臭氧全台最嚴重？環保局反駁

2018年11月15日 15:32 中時 陳世宗

主婦聯盟台中分會揭露，台中的東大、后里、文山、太平是空汙重災區；呼籲重災區居民站出來，參加1118台中反空汙遊行！（台灣健康空氣行動聯盟提供）

台灣健康空氣行動聯盟公布11/3花博開幕迄今10天，全台部分測站PM2.5日均值概況，中南部多呈現橘紅紫超標，空品明顯比北部惡劣，台中臭氧11天內8小時平均高值更是全台最高。台中市環保局長白智榮駁斥說，台中早於104年即率先各縣市要求中火空品不良時配合降載減排，至今已降載近300次，成功樹立全國典範。

台灣健康空氣行動聯盟指出，針對蘇貞昌日前說林口電廠有汙染就停發生煤許可的說法，樂觀其成，呼籲賴揆支持，讓北部在4年內終結燃煤發電汙染，達成無煤北台灣，更應支持老舊的中火停發許可及除役，逐步邁向無煤中台灣。

主婦聯盟台中分會則揭露台中的東大、后里、文山、太平是空汙重災區，台電和環保局測站PM2.5平均值多遠高於署設測站，市府卻避而不談；呼籲重災區居民站出來參加1118台中反空汙遊行，爭取呼吸人權，並要求優先改善。

綠色消費者基金會則公布「努力呼吸」手機APP，呼籲下載使用，踴躍拍照分享，未來還有舉報功能，召喚公民一起出氣、集氣推倒空污高牆。

葉光芃指出，臭氧汙染來源主要是燃油和燃煤，18歲以下、65歲以上都是臭氧敏感族群，正好也是平日參觀花博的主要族群，看花博卻可能因此暴露在高濃度臭氧之下，不可不慎。但環保署和環保局卻都不提醒人民臭氧的危害。

葉光芃強調，減少燃煤空污也能減少臭氧生成，樂見蘇貞昌停發林口電廠生煤許可，期待亞臨界中火更該停發許可，減少PM、NOx、SOx和VOCs。

環保局說，日前大氣因素影響空品不良，市府當然會啟動通知中火降載減排機制，與花博無涉。市府理解環團對公共議題的關切，但仍呼籲要有事實根據，勿隨意抹煞改善空汙的努力。

白智榮指出，自市長林佳龍103年12月底上任以來，市府推動全面性的空汙防制作為，包括刪減中火生煤許可量500萬噸（24%）、配合空品不良降載減排等措施，皆是為了維護全民健康；環團刻意藉由花博議題進行政治操弄，令人惋惜也難以理解，更失去了原本應有的客觀、專業、中立立場。

白智榮強調，台中市是全國第一個成功要求台電於空品不良配合環保友善降載的縣市，目前中火由台電中央調度室每日依照電力備載情形及空品狀況分兩階段評估是否降載，在市府團隊連年努力之下，降載機制持續穩定運作中。

(中時 )