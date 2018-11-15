MLB》馬恰多麻煩言行 洋基高層坦承傷腦筋

2018年11月15日 15:30 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

洋基對成為自由球員的明星游擊手馬恰多（Manny Machado）有興趣，絕對不是新聞，問題是他轉戰道奇後的諸多麻煩言行，包括不積極跑壘還說自己本來就不是「拚命三郎」，甚至故意踩人，讓講究球隊形象的洋基高層坦言，這方面確實需要談一談。

「不論是身價3億還是1千萬美元，這些發言都很麻煩，」洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）說：「如果我們對某個球員有興趣，我們會坐下來面對面問他，『怎麼會有這些發言呢？受訪時的前後文是什麼？你想表達的意思是？』不論我們是跟哪個球員接洽，這些對話都是會有的。」

洋基算是比較傳統的球隊，外野手戴蒙（Johnny Damon）從紅襪轉到洋基時，還得剪掉招牌的長髮與落腮鬍。由於游擊手桂格瑞斯（Didi Gregorius）開刀，洋基對馬恰多的興趣不在話下，卻也不諱言對其爭議言行有疑慮。

馬恰多近期被批評的地方，包括在國聯冠軍賽對釀酒人時不積極跑壘，後來受訪竟說自己「本來就不是那種拚命三郎」，還有在阻止雙殺時惡劣滑壘、衝一壘故意踩一壘手的腳，到了世界大賽，他還有擊出深遠飛球時，以為是全壘打站在原地「欣賞」，結果球打中全壘打牆，成為「一壘打」。

桂格瑞斯最快明年6月才能復出，甚至可能拖到8月，至於怎麼簽馬恰多，就要看洋基總管凱許曼（Brian Cashman）的本事了，他受訪時也高度肯定馬恰多的球技。

「馬恰多是一個非常出色的棒球員，多年來我們面對金鶯時就已經看得很清楚，」凱許曼說：「至於他適不適合我們球隊，價錢要多少？就像我們接觸每個可能的自由球員和潛在的交易對象一樣，我們會盡力去談出最好的結果。」

(中時電子報)