中山一、二路動線亂　綠營議員候選人協助改正

忠一路的寬度32.7公尺，中山一二路則是40公尺寬的景觀大道，屆時全市最寬的兩條道路就會銜接在一起，將過去被火車站切割為前後站的市區縫合起來。（李怡萱翻攝）

友善列印
中時
市議員候選人施偉政日前邀請土木工程科至現場會勘，並協助改善車道問題。（李怡萱翻攝）

基隆市忠一路拓寬工程是市長林右昌任內重要政績，完工後連接至40公尺寬的中山一、二路。實際啟用後，有不少民眾抱怨路線規畫不佳，尤其「機車待轉區緊貼快車道，根本是待撞區！」市議員候選人施偉政日前邀請土木工程科至現場會勘，並協助改善車道問題。

忠一路工程、中山一、二路拓寬工程第2及第3工區本月1日盛大完工，範圍由忠一路口至中華路路口。市府指出，忠一路新闢道路全長130公尺、寬度32.7公尺，配置6線車道（東西各3車道）及5米寬的人行道，通車啟用後將連接至40公尺寬的中山一、二路。

不過正式通車後，民眾因不清楚動線，走錯道、逆向甚至發生車禍的不在少數。有網友在網路上PO文，「短短數百公尺就有7個紅綠燈」、「機車待轉區緊貼快車道，根本是待撞區」，甚至有人質疑「是不是因為選舉，急於趕快通車？」要求市府「重新規畫道路與紅綠燈、安全號誌」。

民眾指出，機車待轉區亂、紅燈太多及道路標示不明是3大問題。基隆市中山去議員候選人施偉政日前至現場會勘，並邀請土木工程科對此解答。

他表示，目前已將舊標線磨除重劃、港西街口待轉區有內縮，中山一、二路有部份區域已劃設停車格。另外，燈號部份主因紅綠燈的連動性較差，才會被抱怨，目前有逐步請廠商調整，並請交旅處協助辦理。

至於待轉區目前是健民街口的劃設，需將行人穿越線內縮，才能劃設。還有進入需待轉路段的區域要設置兩段式左轉的標誌，仍待設置。

(中時 )

花博開幕期間台中臭氧全台最嚴重… 高雄大遠百攜手青森縣弘前市 舉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。