中山一、二路動線亂　綠營議員候選人協助改正

2018年11月15日 15:59 中時 李怡萱

市議員候選人施偉政日前邀請土木工程科至現場會勘，並協助改善車道問題。（李怡萱翻攝）

基隆市忠一路拓寬工程是市長林右昌任內重要政績，完工後連接至40公尺寬的中山一、二路。實際啟用後，有不少民眾抱怨路線規畫不佳，尤其「機車待轉區緊貼快車道，根本是待撞區！」市議員候選人施偉政日前邀請土木工程科至現場會勘，並協助改善車道問題。

忠一路工程、中山一、二路拓寬工程第2及第3工區本月1日盛大完工，範圍由忠一路口至中華路路口。市府指出，忠一路新闢道路全長130公尺、寬度32.7公尺，配置6線車道（東西各3車道）及5米寬的人行道，通車啟用後將連接至40公尺寬的中山一、二路。

不過正式通車後，民眾因不清楚動線，走錯道、逆向甚至發生車禍的不在少數。有網友在網路上PO文，「短短數百公尺就有7個紅綠燈」、「機車待轉區緊貼快車道，根本是待撞區」，甚至有人質疑「是不是因為選舉，急於趕快通車？」要求市府「重新規畫道路與紅綠燈、安全號誌」。

民眾指出，機車待轉區亂、紅燈太多及道路標示不明是3大問題。基隆市中山去議員候選人施偉政日前至現場會勘，並邀請土木工程科對此解答。

他表示，目前已將舊標線磨除重劃、港西街口待轉區有內縮，中山一、二路有部份區域已劃設停車格。另外，燈號部份主因紅綠燈的連動性較差，才會被抱怨，目前有逐步請廠商調整，並請交旅處協助辦理。

至於待轉區目前是健民街口的劃設，需將行人穿越線內縮，才能劃設。還有進入需待轉路段的區域要設置兩段式左轉的標誌，仍待設置。

(中時 )