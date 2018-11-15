比川普還有錢！美國政壇最好野的人是他

民主黨籍億萬富豪普立茲克(Jay Robert ‘J.B.’ Pritzker)這次撒錢花費1億7150萬元當選下一任伊利諾州州長，並擠下川普，成為美國政壇身價最富有的人。(圖/美聯社)

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民主黨籍億萬富豪普立茲克(Jay Robert ‘J.B.’ Pritzker)這次撒錢花費1億7150萬元當選下一任伊利諾州州長，並擠下川普，成為美國政壇身價最富有的人。(圖/美聯社)

川普總統不再是美國最有錢的政治人物，根據調查民主黨籍億萬富豪普立茲克(Jay Robert ‘J.B.’ Pritzker)這次撒錢花費1億7150萬元當選下一任伊利諾州州長，並擠下川普，成為美國政壇身價最富有的人。

普立茲克根據富比士與其他媒體估算，他身價約有32億元。也是凱悅酒店(Hyatt Hotel)繼承人，普立茲克家族目前總資產有335億元，是美國排名第15的富豪家族。普立茲克是該家族11位繼承人之一，其財富源於凱悅酒店，由他的伯父傑‧普立茲克(Jay Pritzker)於1957年創辦、之後由父親唐納德(Donald Pritzker)擔任總裁經營。

這次選舉贏得54%選票， 以 15個百分點的差距擊敗爭取連任的現任州長朗納(Bruce Rauner)。富比世估計川普目前的身價約為31億元，低於一年前的37億元

一旦普立茲克上任，將成為美國近代歷史上最富有的州長，也是繼前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)之後，擔任公職的第二有錢政治人物。彭博現今財富約為464億元。

(中時電子報)

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