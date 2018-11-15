高雄大遠百攜手青森縣弘前市 舉辦《日本弘前市文化物產嘉年華》

2018年11月15日 15:50 中時 吳江泉

《日本弘前市文化物產嘉年華》即日起在高雄大遠百展出。（吳江泉翻攝）

高雄大遠百即日起於9樓推出《2018弘前市文化物產嘉年華》，網羅道地日本弘前美食、文化藝術及豐富物產，除了空運直送的生猛海鮮外，同時引進日本偶像們代言特色食品及人氣代購商品，還有來自日本青森農場的希望之露蘋果汁系列，更有來自Vill.lnakadate的津輕浪漫米。

活動期間並有每日好物限搶、弘前蘋果來店禮等超值好康，每逢假日更有美食實演、甘八嗲踩街快閃及認識津輕三味線講座等精彩活動，邀請大家一同沉浸在蘋果香氣中、體驗道地日式文化之美！

高雄大遠百店長毛郅國協理表示，即日起推出週年慶第2波，推出百貨服飾單筆滿3000元送350元抵用券外，再加碼贈送100元弘前日本展抵用券。今年遠東百貨與日本青森縣弘前市政府、弘前市物產協會及弘前觀光協會合作，舉辦「2018弘前市文化物產嘉年華」，特別祭出「青森弘前蘋果大賞」，不管是弘前富士、王林、大紅榮、土歧、千雪或是名月…等，讓南台灣的民眾可就近品嚐到最新鮮美味、空運來台的日本弘前蘋果。

為回饋長期支持的卡友，於11月15日起首4日特別規畫弘前蘋果來店禮，民眾親持HAPPY GO卡及全館當日單筆滿1000元以上同卡號發票，即可兌換「弘前蘋果」1顆，讓卡友享受產地直送的新鮮美味。

即日起於高雄大遠百9樓活動中心「2018弘前市文化物產嘉年華」即可購買到日本空運直送的弘前物產，讓民眾能就近品嘗到令人垂涎三尺、道地的日本美食。不管是蘋果製成的果汁、果醬、果泥、巧克力燒或是蘋果派等應有盡有。

日本職人現場實演-山形心心超濃厚的味噌拉麵、鶴月亭的加料章魚燒或炒麵麵包、還是八月堂-殿堂級可頌…等，歡迎民眾來嘗鮮，品嚐道地日式美食；除了豐富多元的商品展售外，於11月18日舉辦甘八嗲踩街快閃活動、11月25日則規畫-認識津輕三味線講座等精彩活動。

若是喜歡DIY料理的民眾一定不能錯過每週輪番上陣的實演活動，於10樓鍋具區邀請名廚現場大顯身手，有甜檸檬蘋果雞湯、舒芙蕾蘋果鬆餅、法式焦糖蘋果、養生蘋果活力湯及蘋果咖哩雞飯等蘋果創意料理，一連串豐富的活動邀請民眾一同體驗。

(中時 )