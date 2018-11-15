臺美生態學校繪本巡迴 彰化校園吹起環境教育風

2018年11月15日 15:57 中時 吳敏菁

舊館國小打造能源主播臺宣導綠能節能的重要。（彰化縣環保局提供）

舊館國小打造能源主播臺宣導綠能節能的重要，報導人力發電機。（彰化縣環保局提供）

彰化縣環境保護局15日在埔心鄉舊館國小辦理臺美生態學校夥伴計畫執行成果發表會暨環境教育書箱小旅行贈書儀式。（彰化縣環保局提供）

彰化縣環境保護局15日在埔心鄉舊館國小辦理臺美生態學校夥伴計畫執行成果發表會暨環境教育書箱小旅行贈書儀式，彰化縣是中部地區取得認證數及銀牌數最多的縣市，成果發小朋友生動地播報，呈現讓人驚喜的創意成果。

環保署2014年發起臺美生態學校夥伴計畫，訂定銅牌、銀牌、綠旗獎等認證指標，銅牌是初階認證，綠旗獎是生態學校的最高榮譽獎項。

舊館國小打造能源主播臺宣導綠能節能的重要，並結合教學課程製作多項能源教具

；快官國小以DIY方式透過風能、太陽能等綠能營造環保木作雞舍，並透過養雞過程體驗食物永續概念等，讓人印象難忘。

另外，環保局首次推出環境教育書箱小旅行計畫，透過135本環境教育繪本在校園巡迴閱讀，將環境教育的概念以及閱讀的風氣吹入各國民小學中，借閱人數超過4500人次，回收心得單超過4000張，大多數學校的全校學生借閱率達5成以上。

其中，南興國小、水尾國小和中興國小推動最績優，閱讀心得回收率達97.3％，許多學生反映透過繪本理解愛護環境的重要，書籍建立了學生的環境認知與素養。

彰化縣環境保護局長阮順寧表示，彰化縣已有5校取得銀牌認證、13校取得銅牌認證，其中舊館國小和快官國小於今年度已向行政院環境保護署提出綠旗獎認證申請，將於12月底受證會獲頒綠旗獎。

(中時 )