竹市停車場再生計畫獲肯定 綜合體育場地下停車場開放啟用

2018年11月15日 15:58 中時 陳育賢

新竹市立體育場停車場鄰近十八尖山、新竹公園和假日花市，平常使用率相當高，市府推動「停車場再生計畫」，改造後獲民眾很大的認同。（陳育賢攝）

新竹市立體育場停車場過去燈光昏暗、公廁髒亂及地坪破損，加上牆面汙黑、環境髒亂，讓停車的民眾都覺得毛毛的。（陳育賢攝）

新竹市過去有多處公有停車場年久失修，常有漏水、燈光昏暗、髒亂等問題，甚至成為治安死角，市長林智堅上任後推動「停車場再生計畫」，2016年11月至今已完成東大、府後等9處改造，更引進車牌辨識系統、設置友善車位，再生計畫中最後1座綜合體育場地下停車場也於日前改造完成。

交通處長倪茂榮表示，體育場停車場鄰近十八尖山、新竹公園和假日花市，使用率高，但過去駕駛常抱怨場內燈光昏暗、公廁髒亂及地坪破損，加上牆面汙黑、環境髒亂，讓停車的民眾都覺得毛毛的，日前完工後開放民眾使用，提供430席汽車格及191席機車格，改造後獲民眾很大的認同。

綜合體育場停車場是委由民間營運，由民間公司投入1300萬元經費進行改造，改造的部分包括斬新燈具照明、地坪改善和全面粉刷油漆作業，改善長年積水問題，並進行公廁和電梯的更新，同時採車牌辨識系統，民眾無需取單即可駛入停車，且以鮮明顏色做不同樓層的區分，並設有身障及婦幼車位，更增加雨傘及哺乳室等貼心設備。

倪茂榮說，公有停車場常因建築老舊，且年久失修，常有電梯老舊、地坪積水、燈光昏暗、地面及牆面汙黑、公廁髒亂及環境不佳等問題，使民眾停車時擔心受怕，甚至寧願在路邊違停也不敢停進來。

市長林智堅上任後積極推動「停車場再生計畫」，共投入1.13億經費，從2016年11月起至2018年10月底陸續完成東大、府後、牛埔、北區行政大樓、稅務局、頂竹圍、赤土崎、明志書院及體育場等9座停車場的改造，市民停車環境煥然一新。

「停車場再生計畫」除地坪防水改善、油漆裝修、照明燈具更換、公廁改善、閒置空間活化等，也設置了友善車位，提供年長者、婦女便利的停車空間，管理室也新增愛心傘借用、茶水、嬰兒車租借及簡易車輛維修工具租借等貼心服務。

市府同時引進車牌辨識系統、車位在席顯示、智慧尋車等先進停管設備，並在赤土崎停車場設置充電柱及4格的電動車位，讓電動車停車的同時也順便充電，得到民眾肯定與迴響。

交通處同時表示，綜合體育場地下停車場改造完成後，「停車場再生計畫」完成階段性里程碑，市府已再積極向中央爭取經費，規畫在新竹市新建9座停車場，目前已進行可行性研究中，持續改善新竹市交通問題，提供更優質充足的停車空間。

(中時 )