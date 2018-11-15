《阿爾罕布拉宮的回憶》12月1 日播出 炫彬、朴信惠展開異國神秘戀情

2018年11月15日 15:49 時報周刊 張毓琪

《阿爾罕布拉宮的回憶》大手筆拉拔至西班牙拍攝。Netflix提供

娛樂平台Netflix今日宣佈將於12月1日全球同步上線韓國影集《阿爾罕布拉宮的回憶》，此劇由炫彬、朴信惠兩位超人氣韓星主演，同時也發表了最新的英文版浪漫海報，海報中以充滿異國風情的西班牙阿罕布拉宮為背景，加上兩位俊男美女主角相視凝望，充滿粉紅泡泡的氛圍，尚未上映就已經引起許多韓粉的目光與期待。

目前《阿爾罕布拉宮的回憶》將於韓國電視台播出後一小時正式於亞洲與英語系國家放送，同時隔日將於日本地區播映，另外從12月11日之後會在其他地區以每周一次播出兩集的方式上架，包括歐洲與南美洲等地區。

《阿爾罕布拉宮的回憶》是一部浪漫懸疑的愛情故事，故事敘述一個創投公司CEO劉鎮宇（炫彬飾演）出差來到西班牙格拉納達，他入住一間由韓國女子鄭希周（朴信惠飾演）經營一個古老旅館後，卻遭遇了一些神秘不可解的事情。兩位男女主角不僅是韓國粉絲追逐的偶像，在亞洲各地也同樣擁有高人氣，炫彬近兩年一直專注在大銀幕的演出，這次暌違數年的電視影集演出更讓粉絲引頸期盼許久。以童星起家的朴信惠則是以《繼承者們》《皮諾丘》等劇闖出名號，這次她和炫彬的演出消息一曝光馬上就獲得高度矚目。

最近不斷推出超夯韓劇的Netflix，除了讓全世界190國的觀眾都能在線觀賞到《Life》《經常請吃飯的漂亮姐姐》《陽光先生》等高優質韓劇外，今年年底再次推出這部《阿爾罕布拉宮的回憶》，是由《祕密森林》導演安吉鎬和《W-兩個世界》的編劇宋在貞首次攜手合作的年度大劇。

(時報周刊)