憂心被棄保 康寧南部師生北上陳情

2018年11月15日 16:01 旺報 簡立欣

「不要拋棄台南師生！」「棄南保北師生泣血！」康寧大學此前向教育部申請改制降回專科，停招台南及台北校區所有大學部系所；近日又爆出有仲介招收斯里蘭卡外籍學生，並來台非法打工還淪為屠宰工。由於教育部14日對康寧祭出「若不改善，將暫停改制、停止108年度部分或全部獎補助及招生」等嚴厲懲罰，康寧大學南部師生憂心被「棄保」清空，15日北上向教育部請願，希望教育部協助，可以嚴懲學校高層，但要照顧無辜的老師和學生。

位在台南安南區的康寧大學由於違法招收斯里蘭卡學生還涉及非法打工，教育部組成專案小組實地調查，發現確有違法情事，學校甚至逕自違法將學分班學生轉為正式學位生。教育部14日祭出重招，表示康寧大學違法事跡重重，改善前不會核准改制，並停止康寧大學108年度部分或全部獎補助及招生。

目前台南校區內還有35名老師與1000多名學生，不過康寧大學台南校區自救會召集人劉相君老師表示，教育部還沒核准系所停招前，台北校區已經逕自要求台南校區學生轉學、退學來「清空」台南校區。他表示，教育部的處置措施是「錯殺師生」、造成「滅門慘案」；更何況扣獎補助款是罰學生、停招減招是罰老師。他表示教育部可以嚴懲學校高層，但必須照顧無辜的老師和學生，讓康寧大學部及研究所繼續經營。

全國私校工會理事長尤榮輝認為，若教育部允許學校以「人為加工」方式達到系所停招目的，豈非鼓勵學校仿效亞太技術學院將學生「技術性轉學」而「故意辧倒」？目前來看，康寧大學的作法似乎有意「辧倒」台南校區。

康寧大學台南校區自救會15日向教育部提出六點訴求，希望教育部協助，包括：責令康寧大學停止輔導學生轉學；學校應尊重學生「原校地」畢業的意願；學校提供斯里蘭卡生四年全額獎金；學校不因改制或系所停招而資遣教職員，對有意願繼續任職之教員應妥善安置至台北校區；系所停招應經法定程序；依公平合理數額補發超鐘點費，以及應發卻未被迫奉獻之「義務鐘點」費。

教育部高教司副司長梁學正代表接下陳情書，梁學正表示，康寧大學或其他學校都不要低估或考驗教育部維護高等教育品質的決心與作為，學校有任何違失，教育部一定會立即嚴正處理。

(旺報 )