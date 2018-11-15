台北市》罵哭姚文智 丁守中酸柯媽：到底演哪齣戲啊？

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台北市長柯文哲的母親何瑞英日前批評民進黨台北市長候選人姚文智，讓姚今日講到激動處落淚。對此，國民黨台北市長候選人丁守中下午在臉書PO文，先是反問柯媽「您到底是幾號？選舉公報上怎麼找不到？」並稱如今啦啦隊親友團進場架柺子打對手，不是媽媽就是老婆，這組「婆媳關係」真是太特別了，這種「改變成真、持續發生」真是太可怕了。

丁守中在臉書表示，自己認識的「柯媽媽」叫柯蔡玉瓊，他的孩子被撞死了，柯媽媽畢生投入「汽車強制責任險」立法，是丁守中最偉大的戰友，也把台灣的交通安全意識推動到新階段，全體台灣人都心存感激。

丁守中進一步說，但現在的「柯媽媽」叫何瑞英，她的兒子當醫生、當市長，但柯媽三天兩回為了兒子，臭駡別人兒子「沒路用」，「為了柯文哲，臭駡姚文智，把姚文智都駡哭了，到底演哪齣戲啊？」

丁守中又形容，啦啦隊親友團進場架柺子打對手，不是媽媽就是老婆，這組「婆媳關係」真是太特別了，這種「改變成真，持續發生」，真是太可怕了。

丁指出，自己一再強調希望選舉坦坦蕩蕩、光明磊落，不要玩弄藍綠、玩弄棄保，民主政治反對「家天下」，也拜託不要「家台北」、一家人聯手玩「棄保效應」，不要玩弄姚文智，更不要臭罵姚文智，「選舉風氣怎麼會走到這種地步？」

丁守中最後說，丁陣營非常尊敬「化小愛為大愛」的柯媽媽柯蔡玉瓊，至於另一位柯媽媽何瑞英，丁陣營只想問「您到底是幾號？選舉公報上怎麼找不到？」

(中時 )

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