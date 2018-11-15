金門》檢方查獲現金賄選 被告12人中有2阿兵哥

2018年11月15日 16:04 中時 李金生

金門地檢署查獲地區首宗現金賄選案，連日來兵分多路在台、金兩地大搜索，目前已有12名被告、4名證人到案，其中包括2名收賄賣票的現役軍人。（李金生攝）

金門地檢署查賄Qr-code建功，目前已接收8件檢舉情資。（李金生攝）

金門地檢署查獲地區首宗現金賄選案，連日來兵分多路在台、金兩地大搜索，目前已有12名被告、4名證人到案，其中包括2名收賄賣票的現役軍人。主嫌李姓樁腳涉以每票5000元，或含台金往返機票在內共5000元，替某烈嶼鄉長候選人買票，檢方已向法院聲請羈押獲准，循線擴大偵辦中。

2名各在大、小金門服役，均設籍烈嶼鄉的洪姓軍人，由金門憲兵隊拘提到案，均坦承不諱，不僅是今年軍人涉嫌賄選的首例，也是每逢選舉即賄聲賄影的金門歷年僅見。消息傳出後讓民眾憂心軍紀敗壞，痛批金防部高層難辭其咎，調查告一段落後應追究責任，給社會一個交代。

至於此事係屬單純個案，或有黑手伸入軍中，企圖用非法手段影響選舉結果，檢方持保留態度，僅表示仍在審慎了解中。

金防部則表示，尊重司法機關偵審權責，並全力配合調查，對涉案人員將嚴懲不貸，同時也強調，雖多次宣導絕不容許發生收賄、違法事件，但仍有弟兄涉案，對此深表遺憾。

金門地檢署是在8月中旬接獲民眾以「查賄Qr-code」檢舉李姓樁腳等人意圖以現金賄選，支持烈嶼鄉某鄉長候選人。檢方指揮縣警局蒐證，昨由檢察官席時英協同支援查賄的中檢謝佩汝、李俊毅檢察官和士檢蔡東利檢察官，聯手指揮警、調、海巡等單位，同步在北市、中市、桃園市、金門等地大規模搜索，共計搜索椿腳及選民住宅等15處，查扣現金5萬元、存摺、中金線來回機票18張等相關證物，並傳喚、拘提樁腳與選民共16人到案。

金門地檢署主任檢察官吳錦龍指出，李姓樁腳涉嫌以每票新台幣5000元代價，向烈嶼鄉選民買票外，也親自赴台或透過林姓涉案中間人，以每票5000元或是包括台金線來回機票在內共5000元買票。

檢方表示，在這一波偵查行動中，7人坦承犯案，6人繳回賄款3萬元，1人繳回機票18張，已分別諭知新台幣1萬元至5萬元交保侯傳，李姓樁腳則聲押獲准。

至於本案賄選支持的候選人是否也涉及村里長、代表、議員，形成「包裹式」賄選，甚至往上涵蓋縣長層級？ 吳錦龍僅強調，「證據到哪裡就辦到哪裡」目前接收情資已有50多件，檢舉對象包括各個層級在內，最近將展開收網行動，希望涉賄者把握機會自首，還有減刑的機會。

檢舉賄選電話：0800024099撥通後按4、（082）325090轉110，檢舉信箱：金門郵政第30號信箱，電子信箱：tp14@mail.moj.gov.tw。

(中時 )