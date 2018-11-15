解決青年高失業 賴揆要求可驗證的「成果型」績效指標

2018年11月15日 16:06 中時 張理國

為解決青年高失業問題，勞動部上午向行政院提出「一技在手，受用無窮－青年職業訓練及技能競賽成果與展望」報告，其中為提升技能，勞動部已於中部成立AI產業人才培訓據點，預計培訓150人，下個月也將在高雄成立AI人才培訓之前進基地，再培訓120人。但賴揆裁示，請政委林萬億督導勞動部、教育部及經濟部是出具體對策，並明確訂定可供驗證的「成果型」績效指標。

主計處統計，台灣20至24歲青年因初次尋職，還在職場調適階段，所以失業率較高為12.29%，隨著年齡增加，失業率呈現下滑趨勢，25至29歲青年已降至6.44%。為解決相關問題，勞動部今天提出相關報告。

其中「精進作為」指出，為因應產業智慧化所帶動之產業人才需求，充裕中南部數位科技訓練資源，勞動部已於中部成立AI產業人才培訓據點，辦理「AIoT語音控制智慧插座軟硬整合實戰技術在職專班」、「AIoT智慧系統應用人才就業養成班」等課程，預計培訓150人。另預計在12月於高雄成立AI人才培訓之前進基地，再培訓120人。

勞動部表示，為鏈結產業發展趨勢，精進職業訓練質量，將設置區域產業據點，針對5+2國家重點產業政策，結合區域產業發展，成立生技醫藥、亞洲矽谷、電子資訊、自行車、智慧機械、製鞋、綠能科技、國防航太等8個據點，今年預計培訓740人，明年預計培訓約1000人，提供產業創新人才。

另為因應產業缺工需求，預計自108學年度起雙軌訓練旗艦計畫針對具技術含量職類，以彈性外加方式核定招生員額，並擴大辦理產學訓合作訓練，以結合產業能量培育相關技術人才。

此外，在強化訓練師專業知能方面，針對勞動部職業訓練師資，結合資策會、Microsoft、Google，合作辦理訓練師研習，以因應產業發展趨勢，強化訓練師AI專業知能。

賴揆在聽取報告後說，為有效促進青年勞動力發展，將請林萬億督導勞動部、教育部、經濟部等相關部會提出具體對策，並明確訂定可供驗證的「成果型」績效指標，配合產業發展趨勢，結合民間企業，共同培育與發展技術人才，協助青年投入職場，並提升其薪資待遇。

(中時 )