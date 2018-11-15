全家把米奇變「台」了！第2波集點活動將登場

2018年11月15日 16:06 工商 劉馥瑜

米奇系列雙層陶瓷杯，以台灣夜市眾多小吃與霓虹燈為設計概念。（圖／業者提供）

好台味餐盤，特別針對台式料理特性，做深盤設計，適合盛裝有湯汁的食物。（圖／業者提供）

新風潮購物袋（正面），以傳統茄芷袋的經典配色和米奇結合，翻玩復古風。（圖／業者提供）

新風潮購物袋（背面），以傳統茄芷袋的經典配色和米奇結合，翻玩復古風。（圖／業者提供）

米奇粉絲們又要瘋狂了！全家便利商店今（15）宣布，最新「歡樂奇聚」米奇90周年集點活動，第2波將於11月21日上午10點開跑！此次全家特別邀請華特迪士尼大中華區特約台灣設計師駱郁芬，獨家設計以可愛米奇結合台灣在地元素的集點商品，融合夜市小吃、霓虹燈、傳統茄芷袋等特色，推出「雙層陶瓷杯」、「購物袋」、「餐盤」、「餐碗」等日常生活用品，讓米奇不只實用，又hen有台灣味！

據全家介紹，「米奇系列雙層陶瓷杯」共乙款，以台灣夜市眾多小吃與霓虹燈為設計概念，將各種特色小吃和經典米奇結合，為不失時尚可愛的台灣味，400點加299元或是3000點加249元可換購，集滿20000點則可免費兌換乙款。

還有「新風潮購物袋」共乙款，以傳統茄芷袋的經典配色，和米奇做結合，翻玩復古風，400點加189元或是3000點加139元可換購，集滿15000點則可免費兌換乙款。

另，「好台味餐盤」共乙款，特別針對台式料理特性，做深盤設計，適合盛裝有湯汁的食物，400點加229元或是3000點加179元可換購，集滿18000點則可免費兌換乙款。還有「好台味餐碗」，大口徑大容量的餐碗，冷冷的天氣裝泡麵、熱湯都很適合，以米奇剪影做出動畫感的趣味設計，400點加149元可換購，集滿10000點則可免費兌換乙款。全家指出，餐碗和餐盤也是使用台灣傳統茄芷袋配色，紅綠配色也可呼應即將到來的聖誕節，一起蒐集成對，妝點聖誕餐桌！

全家並預告，「歡樂奇聚」集點12月5日還有第三波！包含一組兩用的「有巧思兩用筷」、「台食尚悶燒罐」。「有巧思兩用筷」為環保筷和叉子的獨特組合，是設計師駱郁芬的經典商品，組合後是筷子、分開後是叉子，無論享用正餐或水果甜點時都很合用，另附上外袋，外出攜帶非常方便，400點加139元或是3000點加99元可換購，集滿10000點可免費兌換乙款；「台食尚悶燒罐」顏色鮮豔活潑，雙蓋設計、保溫效果更好，400點加349元或3000點加299元可換購，集滿25000點免費兌換乙款。

全家也透露，針對聖誕節將到來，12月5日特別推出「米奇系列雪花球」，可愛的米奇與米妮一起出現，聖誕樹上還有隱藏的米奇，全台限量6000個，400點加199元或是3000點加149元可換購，集滿15000點可免費兌換乙款。

(工商 )