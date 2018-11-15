民進黨檢舉徐欣瑩白米賄選 檢警調查中

民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德（左二）15日召開記者會，指控新竹縣長候選人徐欣瑩，涉嫌白米賄選案件，同黨的縣議員候選人王誠緯（左一）、張珈源（右二），以及無黨籍議員候選人林祺軒（右一）也同聲譴責。（莊旻靜攝）

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民進黨新竹縣黨部指出，被分送的白米約5台斤，還有新竹縣長參選人徐欣瑩等字句。（莊旻靜攝）
徐欣瑩競選團隊發言人陳程振15日下午召開記者會，強調白米為慈善人士所贈，是感謝徐欣瑩協助，呼籲對手勿抹黑慈善行為。（莊旻靜攝）

新竹縣爆發白米賄選案？民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德15日上午召開記者會，出示5斤白米上有「感謝新竹縣長參選人徐欣瑩協助辦理」等字句，懷疑徐欣瑩涉賄選，並直接報警檢舉。徐欣瑩競選團隊下午則駁斥，此為慈善事件卻被汙名化，才是意圖使人不當選。

彭瑞德指出，15日清晨接獲民眾通報，在峨眉鄉公所發現30多包上面貼有「感謝新竹縣長參選人徐欣瑩協助辦理」字句的白米，且1包都有5斤重，市價超過百元，彭瑞德痛斥，徐欣瑩是「假行善之名，行賄選之實」。

彭瑞德也說，7月就開始接獲鄉親反映，發現有這些白米，並詢問「這樣可以送嗎？」黨部蒐證後，發現受贈者不見得都是低收入戶，懷疑此舉會對選情造成影像。

民進黨籍縣議員候選人張珈源、王誠緯及無黨籍的縣議員候選人林祺軒等，也共同譴責此行為，彭瑞德也呼籲端正選風、乾淨選舉，彭瑞德也說，此案已直接報警處理。

不過徐欣瑩競選總部15日下午立即召開記者會澄清，發言人陳程振指出，徐欣瑩似乎已落入與高雄市長韓國瑜一樣的處境，天天被抹黑「對手不累嗎？」也批評對手沒有政見可以比，只能靠此搏版面。

陳程振表示，白米僅是社會善心人士自主捐贈給弱勢的公益活動，白米上的貼紙「不是我們印、張貼的」，而是慈善單位感謝協助，期望對手不要將慈善義舉與選舉牽連，不斷的抹黑才是意圖使人不當選。

陳程振也強調，徐欣瑩自從立委卸任後，這兩年來仍不斷整合社會資源，協助慈善公益團體來幫助有需要的人，並非徐欣瑩自己出錢，而是企業、相關單位捐贈，包含之前曾經捐贈1萬多名小學生英語電子書，或是書包、玩具、食材等，他們也質疑對手，為了選舉「把慈善行為作為攻擊對手工具」，讓慈善人士的愛心置於何地？

而此起案件，檢警已介入調查，新竹地檢署證實，目前已分案調查中，交由檢察官專責指揮警調，搜集相關發送白米的資料及簿冊，將清查白米、資金來源及發送人員名冊，釐清是否涉及賄選。檢方情資顯示，此次送白米方式是以宮廟名義贈送「艱苦人」，1包3公斤的白米，貼紙貼著新竹縣長參選人徐欣瑩協助辦理，全縣可能很多選民都收到白米。

(中時 )

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