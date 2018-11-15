新北智慧電動公車上路 一機在手預約下車

2018年11月15日 16:02 中時 譚宇哲

台北客運一次購入10輛凱勝綠能K9全鋁車身電動大巴，陸續投入營運往返中和—板橋等新北都心的重點路線。（譚宇哲攝）

智慧電動公車內設LCD螢幕，顯示行經站牌及預估到站的時間。（譚宇哲翻攝）

國內電動公車大廠凱勝綠能與客運業者合作，15日宣布在雙北啟用20部凱勝綠能電動大巴，推動零汙染、零排放的綠能公共運輸，其中，台北客運更與新北市府首創「手機預約下車服務」，透過手機、平板就能即時接收到站通知，讓民眾搭乘電動公車更智慧。

電動公車是交通部重點補助項目，雙北市過去都曾試辦導入電動公車，但因成本較柴油車高、車輛妥善率不佳，最終新北市車輛停用，台北市也黯然收場。

台北客運董事長李博文表示，此次與國內電動公車大廠凱勝綠能合作，一次購入10輛K9全鋁車身電動大巴，充電後續航力可達250公里，是全世界市占率、妥善率最高的產品，將陸續投入營運往返中和—板橋等新北都心的重點路線。

為了增加民眾搭乘公車意願，新北市交通局、新北市公車公會、台北客運與Bus+ App合作，開發「手機預約下車服務」，在公車內設置LCD螢幕，顯示行經站牌及預估到站的時間，提供車上乘客「即將到達站位」、「各站預約下車狀況」、「預計到達時間」等資訊，減少乘車焦慮，系統將優先設置於班次密集及運量高的29條跨區幹線公車路線，預計明年6月建置完成。

交通局表示，民眾使用「手機預約下車服務」，可利用公車Wifi下載「Bus+」App並開啟藍牙，點選所搭的公車路線、車號及目的地站位，或使用車內鍵盤輸入車內螢幕上的站位序號，即可完成下車預約。

(中時 )