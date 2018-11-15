蘋果西打退貨太跩 恐挨衛福部更重拳頭

2018年11月15日 16:05 中時 陳志祥

大西洋飲料公司生產的「蘋果西打」出現變質問題，今（15）日再度成為立院的話題，由於大飲公司之前對於122件客訴消極處理，如今產品退貨也不夠積極，衛福部將衡量大飲公司退貨的態度，決定未來裁罰加重或減輕。

大飲公司被立委踢爆不理消費者全家拉肚子、不甩人家拿出藥袋而走人；今天立委趙天麟質詢表示，大飲公司刻意迴避問題，也有明知故犯，已經被新北市裁罰100萬元，不知事件查驗結果何時出爐？

衛福部長陳時中指出，事件檢查報告尚未出爐，預計11月22日會有結果，屆時檢查有問題當然是重罰，這種可避免而不去避免，明知道製造程序怎麼做而不做，產生危害身體的產品，一定重罰。

由於蘋果西打已進入產品的回收階段，陳時中說，確定7月至9月的製造流程有問題，所以7至9月生產的2000CC產品都已回收，可是賣出去就沒有辦法，還未開封的、有雜質的飲料可以退貨，但是應會要求回收作為更寬鬆一點。

趙天麟表示，現在的問題就是回收，大飲公司發現自己產品有危害安全之虞，並未立刻處理、已經被裁罰，但是對於消費者的賠償也是非常被動，拿未開封飲料、發票退貨設下很多困難，更不用說依照「消保法」有3倍賠償的可能性。

趙天麟建議，衛福部要與消保機關合作，因為裁罰是對大飲公司做了錯事，希望不要再犯，但是現在牽涉到大量產品回收或是消費者手中或已經喝掉部分，應該提供消費者更大的申訴空間，衛福部應該要求大飲公司更積極、更便利退貨，例如中油加錯油的處理。

「整個退貨態度與對消費者保護的行為，代表廠商未來自主管理能力。」陳時中說：「最後在裁罰時會把這段作為列入參考，如果不負責就會裁罰更重，如果態度積極當然在裁罰上會放寬一點點，因為這是製造流程系統問題，所以對於消費者保護應多一點。」

陳時中強調，大飲公司面對消費者的態度負責不負責，對於未來罰則加重或減輕是可以考慮，他呼籲，大飲公司的品牌建立不容易，其實處理好對公司品牌比較有利。

(中時 )