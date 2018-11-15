民團檢視六都候選人 公托、女性主管比例待提升

2018年11月15日 16:20 中時 游昇俯

距離年底大選不到10天，婦女新知基金會等民間團體今（15）日舉行記者會，檢視六都市長候選人性別政見。民團認為，在托育、長照等政見上，候選人均缺乏具體規畫及執行期程的政治承諾，特別是目前0至2歲幼兒的公共托育服務覆蓋率僅7%，六都一級主管的女性比例皆未達3分之一門檻，亟待提升。

婦女新知基金會等婦幼團體今日召開「六都市長候選人／性別政策比一比」記者會，從關係民眾生活的托育、長照、性別教育、婚姻平權、性平機制及地方主管性別比例等性別政策，檢視六都市長候選人及其政黨相關政見及立場，供選民投票參考。

托育政策催生聯盟發言人王兆慶表示，目前政府提供的公共托育服務覆蓋率太低， 0至2歲、2至6歲及6至12歲嬰幼兒公托覆蓋率分別僅7%、19%及14%，相較歐美日韓等OECD先進國家公托覆蓋率平均分別為15%、49%及28%，還無法打造出讓媽媽們能安心工作的社會環境。

他說，中央托育法規已逐漸完備，期待未來的縣市首長能具體落實，盡快拉高公托覆蓋率，如此才有可能拉抬國人生育率。

全國教保產業工會理事長簡瑞連則表示，對於教保人員勞動條件的提升，候選人政見多以現金補助為主，無助改善勞動現場，對於陳其邁承諾提高公托人力配比予以肯定，但仍需監督如何落實。

婦女新知董事陳韻如則指出，年底伴隨大選的性平教育、婚姻平權公投，國民黨候選人韓國瑜、高思博、盧秀燕及丁守中支持反同團體的「愛家」公投，民進黨候選人如陳其邁、林佳龍、蘇貞昌、鄭文燦及黃偉哲，則是過去曾支持婚姻平權及性平教育，這次卻未明確表態，民團對此感到非常失望。

陳韻如並表示，四年前地方政府選舉，婦女新知已提出地方政府一級主管女性比例要達3分之一以上，但目前全台各縣市平均僅20%左右，雲林、金門都低於10%；即使只看六都，也都未超過3分之一門檻，其中最低的是台中市10.71％，最高的則是高雄市29.63 %，並且，桃園市甚至在105至106年一年間，女性一級主管還從7位減到4位（15.38%），下降幅度驚人。

陳韻如說，地方政策與性別平等、女性權益息息相關，透過女性一級主管的參與，才能制定出更合乎性別友善、注重女性權益的政策。

(中時 )