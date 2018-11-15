流感疫苗短缺雪上加霜 32萬7000劑將被銷毀

2018年11月15日 16:19 中時 陳志祥

有關賽諾菲藥廠出現外觀異常變色與國光生投流入塑膠片的流感疫苗事件，2款疫苗的32萬7000劑同一批號疫苗確定報銷，食藥署強調疫苗不合格就是不合格，絕對不會放行，未來恐將銷毀，這對目前疫苗短缺更是雪上加霜。

今年流感季的公費疫苗接種發生賽諾菲、國光各有1支疫苗出包，引起國人恐慌，其中賽諾菲的問題疫苗送回法國原廠檢驗，正式檢驗報告將在今晚送達衛福部食藥署，明（15）日上午食藥署將會正式對外說明。

今天立院審查衛福部預算，出席會議的食藥署長吳秀針對2批疫苗提出看法，她說，這2批疫苗絕對不會放行，不合格就是不合格！目前國內正面臨疫苗短缺之際，32萬7000劑疫苗不能使用，讓缺貨壓力更加捉襟見肘。

食藥署為何要求藥廠出示檢驗報告？吳秀梅表示，主要是以後台灣還會藥廠購買疫苗，如果這是系統性問題，以後怎麼放心？未來向藥廠訂購卻交付不合格產品，政府也不會要啊！

食藥署的原則是要賽諾菲藥廠針對問題疫苗進行好好檢討，說明產品發生問題的原因，而不是只為今年這些疫苗判定合不合格而已。同樣地，國光生技的不合格疫苗也不會用。

未來是否到要求藥廠替換新貨？吳秀梅指出，藥廠不一定調到貨，不過，整體而言與去年差不多的量，而藥廠必須負責有問題的疫苗，民眾要打疫苗，但是品質不放心、不安全絕對不放行。

由於賽諾菲出問題疫苗的同一批號疫苗約有27萬劑、國光生技約有5.7萬劑，如果藥廠找不到貨源、重新製造也可能過了流感季，如果不能換貨，責任在藥廠，這些不良疫苗的同批疫苗將被食藥署全部銷毀。

(中時 )