高雄》民進黨治理20年！她爆：黃金店面變「素珠」

2018年11月15日 16:26 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

景氣如死水！新崛江商圈待租店面超過30%。(中天新聞)

國民黨立委柯志恩(右)、江啟臣(左)14日騎機車赴韓國瑜岡山造勢會場助講。(圖／翻拍自柯志恩臉書)

國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨(14日)晚在岡山造勢，現場擠進10萬名「韓粉」，一舉帶動周邊商機，包括韓總蛋糕、香腸攤、羊肉爐等生意大好，國民黨立委柯志恩在臉書發文，「高雄是帶來希望和改變的城市…這座城市在民進黨20年治理下，許多黃金店面變成『素珠』（售租台語），這次韓國瑜要替高雄創造新的經濟奇蹟！」

柯志恩指出，自己是屏東縣女兒，小時候從屏東看高雄是用"仰望"的角度，因為高雄繁華、熱鬧，是孩子心目中的快樂天堂！長大到台北讀書工作，回鄉都會經過高雄，這座城市不論是小港機場、高雄港口、或是夜市及商場，到處充滿人潮，很多鄰近縣市的「外地人」都湧入高雄，因為高雄處處有商機，無論哪一行業，只要認真打拼就有出頭的機會。

柯志恩感嘆，可惜這座城市在民進黨20年治理下，市容雖變美麗，但許多黃金店面變成「素珠」（售租），愈來愈多年輕人離開高雄謀生；過去是世界排名第3的高雄港跌落至第15名，連全國第二大直轄市也被台中超越。最近到愛河，過去熙來攘往的遊客竟都消失不見！

柯志恩說，平心而論，高雄不是沒有建設，但僅是硬體建設、市容美化、馬路擴寬以及各種大小活動是不夠的，高雄若要提升城市競爭力，必須更重視產業轉型與發展經濟，更要將大門打開，才能面向世界招商引資、吸引人才、活絡經濟！

柯志恩認為，職場上工作態度比能力重要；同理，城市的治理，市長的格局、心態比其學歷、條件更為重要！高雄人已經給民進黨二、三十年的機會，陳菊說「一棒接一棒」，但民進黨執政的思維與心態不改，陳其邁可能超越謝長廷和陳菊嗎？黨內兩位大老級市長的表現已是"極限"了！民進黨這一條路已到山窮水盡，轉一條路走或許才有柳暗花明的驚喜。

(中時電子報)