國泰醫院三箭齊發 與社區醫師護民眾健康

2018年11月15日 16:33 時報周刊 邱玉珍

很早就走入社區守護民眾健康的國泰醫院，為響應中央健保署「分級醫療政策」，將結合16個社區醫療群及3個地區醫院，共205家醫療院所，展現雙向轉診合作，共同守護社區民眾健康，讓民眾看病省荷包，就醫有保障。

健保署李伯璋署長指出，為導正民眾看病直奔大醫院習慣，政府近來積極推動分級醫療、雙向轉診合作，透過醫學中心與社區醫療院所上下游垂直整合，鼓勵民眾生病先找診所醫師，醫師視病人病情需求，協助轉診大醫院。

李伯璋進一步指出，實施分級醫療病人不但可以省荷包，到大醫院看病不再是一號難求。病患轉診到大醫院待病情控制穩定，再由醫院下轉「厝邊好醫師」社區診所醫師接續照護。他期盼醫療分級讓大醫院與診所醫師各司其職，不僅能促使醫療資源有效運用，更共同為民眾健康把關。

而為節省時間及人力，國泰醫院利用資訊軟體讓轉診更便捷，如提供合作的醫療院所掛號綠色通道，每周2,400名；門診電腦系統建置智慧轉診功能，醫師在轉診時，只要按下轉診鍵即可完成各項病歷資料下轉。與合作的醫療院所共同建置QR code轉診資訊，於診間交付病人，方便病人了解轉診院所的位置、交通與相關就診流程。

在「醫療團隊」面向，為讓病人在上下轉的醫師間獲得更完整照護，「以病人為中心的跨領域院所醫療團隊」措施則包括以各不同專科(如小兒科、耳鼻喉科)為基礎，本院與合作社區醫師定期開會討論合作照護個案，視其照護需求，共擬照護計畫。且配合社區醫療院所需求，輔導其需求科別，以主治醫師支援社區醫療院所，共同提升醫療照護品質。

(時報周刊)