歡慶聖誕節！星巴克門市吹起米蘭時尚風

星巴克即起至12月25日，將米蘭咖啡館氛圍移至台北時代門市。（圖／業者提供）

友善列印
工商
星巴克即起至12月25日，將米蘭咖啡館氛圍移至台北時代門市。（圖／業者提供）
星巴克即起至12月25日，將米蘭咖啡館氛圍移至台北時代門市。（圖／業者提供）
星巴克即起至12月25日，將米蘭咖啡館氛圍移至台北時代門市。（圖／業者提供）
星巴克耶誕麵包提袋組。（圖／業者提供）

聖誕節將至，知名連鎖咖啡品牌星巴克宣布，呼應集團2018年「愛‧Sharing」活動主題，即日起至12月25日，特別將米蘭咖啡館氛圍移至星巴克台北時代門市，從門市裝潢到桌椅物件擺設，都有米蘭氛圍，並推出「愛‧Sharing咖啡組合」、「愛‧Sharing咖啡精釀啤酒組合」兩大飲品套餐組合，還有「愛 Sharing主題商品」，讓消費者共享聖誕佳節氣氛。

星巴克指出，11月16日起至12月25日每日晚上6點，台北時代門市外牆上還有每半小時的大型動畫，將飄雪、耶誕老人、糜鹿與耶誕話語化成祝福，獻給每位走進台北街頭的人們；同時，星巴克也於統一時代百貨台北店2樓廣場打造「愛的小屋」，消費者除了能在愛的小屋拍照打卡外，也能參與小屋內的數位互動體驗，互相傳遞耶誕祝福，感受屬於愛與分享的聖誕佳節。

此外，即日起至12月25日，星巴克台北時代門市、時代B2門市、高雄時代門市，共三家門市同步開始銷售限定飲品：薑餅香風味那堤（冰、熱），並同時提供「特選義大利烘焙那堤」（兩款皆為季節飲品，售完為止）。

(工商 )

流感疫苗短缺雪上加霜 32萬7000… 康寧大學台南師生陳情 要求教育…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。