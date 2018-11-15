歡慶聖誕節！星巴克門市吹起米蘭時尚風

2018年11月15日 16:20 工商 劉馥瑜

星巴克即起至12月25日，將米蘭咖啡館氛圍移至台北時代門市。（圖／業者提供）

星巴克即起至12月25日，將米蘭咖啡館氛圍移至台北時代門市。（圖／業者提供）

星巴克即起至12月25日，將米蘭咖啡館氛圍移至台北時代門市。（圖／業者提供）

星巴克耶誕麵包提袋組。（圖／業者提供）

聖誕節將至，知名連鎖咖啡品牌星巴克宣布，呼應集團2018年「愛‧Sharing」活動主題，即日起至12月25日，特別將米蘭咖啡館氛圍移至星巴克台北時代門市，從門市裝潢到桌椅物件擺設，都有米蘭氛圍，並推出「愛‧Sharing咖啡組合」、「愛‧Sharing咖啡精釀啤酒組合」兩大飲品套餐組合，還有「愛 Sharing主題商品」，讓消費者共享聖誕佳節氣氛。

星巴克指出，11月16日起至12月25日每日晚上6點，台北時代門市外牆上還有每半小時的大型動畫，將飄雪、耶誕老人、糜鹿與耶誕話語化成祝福，獻給每位走進台北街頭的人們；同時，星巴克也於統一時代百貨台北店2樓廣場打造「愛的小屋」，消費者除了能在愛的小屋拍照打卡外，也能參與小屋內的數位互動體驗，互相傳遞耶誕祝福，感受屬於愛與分享的聖誕佳節。

此外，即日起至12月25日，星巴克台北時代門市、時代B2門市、高雄時代門市，共三家門市同步開始銷售限定飲品：薑餅香風味那堤（冰、熱），並同時提供「特選義大利烘焙那堤」（兩款皆為季節飲品，售完為止）。

(工商 )