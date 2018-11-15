《瑯琊榜》原唱嫁《甄嬛傳》主題曲作詞人 崔子格夫婦寫歌互嗆兼搶錢

2018年11月15日 16:28 時報周刊 張毓琪

《改變的起點》音樂夫妻十年友情秒變愛情 靠寫歌互嗆調情

電視劇《瑯琊榜〉主題曲〈紅顏舊〉原唱人，大陸影視主題曲天后崔子格日前上中視《改變的起點》節目，談到他一路走來的星路歷程，原來崔子格從小就嚮往當歌手，但遭到父母極力反對，好不容易爭取到的唱片公司試唱，卻以「太胖了」理由殘酷遭拒，令她覺得十分受辱。然而崔子格的人生在遇到老公崔恕後有了大轉折，崔恕是寫下《甄嬛傳》主題曲〈紅顏劫〉的知名詞曲音樂大師，同為音樂人，兩人在婚姻經營上也有別於一般夫妻，相愛時兩人可以一路寫歌寫到天亮；吵架時就各自關起門來寫歌來互嗆，許多爆紅神曲因此誕生。

崔子格在大陸唱紅多部火紅電視劇主題曲，包括《瑯琊榜》、《那年花開月正圓》等，被稱為影視主題曲天后，她從小立志當歌星，卻遭到爸媽極力反對，父親曾告誡她把唱歌當成業餘愛好，希望她找一個正常的工作，但崔子格血液流著母親的音樂天分及蒙古人強悍性格，她也不留情的回嗆父親：「我什麼都幹不了， 我必須得唱歌， 我必須得走音樂這條路。』更撂下狠話「我未來我的人生，你們負得起這個責任嗎?」把父親氣得半死。

後來崔子格寫下台灣偶像劇〈花的嫁紗〉，由王心凌唱紅後，她收到了台幣兩百萬元的版稅，父母才對她的成績有了逐步的認可。

從幕後走向幕前，崔子格人生跟事業的重要大轉折，老公崔恕可說是背後最大的推手。崔恕是甄嬛傳主題曲〈紅顏劫〉的作詞人，也幫莫文蔚寫過〈執子之手〉，是知名音樂大師，兩人開始合作後，歌曲如同不敗魔咒開始發酵，〈老婆最大〉成為大陸三八婦女節節歌，網劇《太子妃升職記》主題曲〈可念不可說〉，更是創下超過40億的驚人播放量。

崔子格笑著回憶說，認識崔恕老師有十年了，一開始兩人不來電，直到有次被崔恕老師帶去錄音室錄了幾首試唱帶，製作人跟電視劇導演聽了都很滿意，兩人在音樂領域的契合也逐漸從工作夥伴變成了人生伴侶。崔子格跟崔恕對於婚姻經營上也有別於一般夫妻，熱戀時他們寫歌來溝通，崔子格說：「比如說有一天晚上，他寫了9首詞，我寫了9首曲，結果那9首歌都賣了。」遇到吵架他們時就各自關起門來，大肆寫歌來罵對方，許多經典毒情歌及爆紅神曲因此誕生。更多崔子格的百變音樂人生故事，精彩內容，盡在本週六下午2點 中視《改變的起點》。

(時報周刊)