花蓮》光復鄉原住民團結大會 徐榛蔚提原民政策

2018年11月15日 16:39 中時 范振和

花蓮縣長候選人徐榛蔚換穿競選背心參加光復鄉馬太鞍原民團結大會。（徐榛蔚服務處提供）

花蓮縣光復鄉太巴塱與馬太鞍是阿美族兩大部落，15日分別舉行「原民團結大會」，縣長候選人徐榛蔚向原民鄉親柔情喊話，願攜手致力復振族語，永續保存原民文化和祭典儀軌。

國民黨花蓮縣黨部在光復鄉太巴塱祭祀廣場推出「原民團結大會」，在總頭目王成發、頭目林正男等多人邀約下，徐榛蔚尊重部落儀軌，特地脫下競選背心，以立委身分到場關切，並與原民鄉親高歌「娜魯灣」，領略原鄉文化之美，贏得滿堂彩。

徐榛蔚的阿美族名「巴奈 (意指美麗的稻穗)」，她感性地說，每到部落受到族人關愛，部落鄉親都會親切喚她「巴奈」，把她當成自家人，她相當感恩。

徐榛蔚下午換穿縣長候選人的競選背心，趕往馬太鞍參加「原民團結大會」，在部落鄉親的歡呼聲中，逐一向族人握手致意，許多熱情的族人緊抱或輕拍她的背，為她加油打氣。

徐榛蔚指出，原民文化深植於部落族人歌舞、飲食等日常生活中，感謝部落耆老、事務組長擔綱傳承文化重任，並教授語言文化、農獵等先人智慧，但珍貴文化缺乏文字記載，未來希望推動各原民族語、語系編纂工作，並以影音及時留存，讓正統語言及文化得以永續傳承。

徐榛蔚也重申「深耕部落．文化優先」，除賡續六大族群傳統祭儀，尊重部落耆老、部落頭目，延續原民文化傳統外，將著手成立原民族青年創業基地與平台，輔導原民青年返鄉，並培育青年族人成為最佳導覽員，深化部落旅遊，提高就業機會跟經濟收益。

(中時 )