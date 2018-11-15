韓國瑜岡山會師夜襲嗨爆全場 蘇貞昌不以為然

民進黨新北市長候選人蘇貞昌（前右）與同黨新北市議員林裔綺（前左）今日下午在平溪、瑞芳進行車隊掃街拜票。（翻攝自蘇貞昌臉書）

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國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨（14）日晚間在岡山舉行大會師，現場湧入破10萬人潮，眾人齊唱經典軍歌《夜襲》，讓氣氛嗨到最高點，徹底展現陸軍強大實力。但卻被綠營詬病岡山曾在二戰遭到空襲轟炸，民進黨新北市長候選人蘇貞昌也不以為然表示，應對人民即歷代祖先要有同理心，不要一場選舉而忘了歷史。

針對韓國瑜陣營高唱《夜襲》，遭到綠營輪番炮轟，但韓陣營仍不以為意，昨日岡山大會師，照唱不誤。蘇貞昌今（15）日前往平溪、瑞芳進行車隊掃街前，受訪說：「我想在這塊土地上生活的人們，應該對這塊土地有感情，感謝土地的孕育栽培，應該對歷史有了解，應該對人民及歷代的祖先所承受的苦痛有同理心，不要一場選舉忘了一切。」

媒體問及，民進黨祕書長洪耀福昨天提到，贏了新北就算勝利，意思好像是拋棄台北市不管？蘇貞昌回應，洪意思不是這樣，因為新北占400萬人口，又被國民黨執政13年，但現在成了後段班，所以市民很期望改變。

此外，蘇貞昌仍追打國民黨新北市長候選人侯友宜的大群館房屋稅案，痛批侯有那麼大的房子，直到監察院調查後才趕快補稅，可見過去就有逃漏稅。

至於今晚要跟行政院長賴清德合體造勢，蘇貞昌說，賴是新北子弟，下班仍不忘前來站台，讓他很感動。而蘇貞昌的粉絲團人數稍早也突破了100萬，蘇說，團隊非常有創意且努力，很感謝粉絲，希望能持續按讚加油。

(中時 )

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