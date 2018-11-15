新竹》竹市軍系市議員段孝芳公開信挺謝文進

2018年11月15日 17:35 中時 羅浚濱

新竹市國民黨籍市議員候選人段孝芳發表公開信力挺謝文進。（羅浚濱攝）

新竹市爭取連任的國民黨籍軍系市議員選人候段孝芳，15日發表公開信力挺無黨籍市長候選人謝文進，指謝文進定調新竹市長選舉是「新竹市民與民進黨的對決」，和國民黨的理念不謀言和，她主動發函籲請支持者「大家要集中選票支持謝文進」。

段孝芳多次在眷村公開場合與謝文進同台，表態支持謝文進，引發話題。她昨天以公開信向先進長輩好朋友報告此事，談對於這位「俠客議長」的敬佩心情。

段孝芳說，103年的選舉，她以11票之差落選東區市議員，105年謝希誠當選無效官司定讞才遞補市議員，在這1年多的時間裡，她一切如常服務鄉梓，明顯感受到社會福利工作推廣上遭遇到種種困境。

「就在這最需要行政資源與最需要朋友情義相挺的時候，謝（文進）議長挺身而出」，段孝芳說，謝文進以實際行動表達了對社福及弱勢體活動的支持。

「在現今的社會裡，肯於雪中送要炭的人確實少見，謝（文進）議長正是一位義薄雲天的好長」，段孝芳寫說，「他直言、敢為、重情義，發揮了在當前社會裡難得一見的特質。」

段孝芳寫「謝（文進）議長是我們的盟友，不是敵人，2020總統、立委大選時必須整合中間選民力量，才能打敗民進黨，而在新竹市能大力幫助藍軍的就是謝文進，請大家集中選票全力支持謝文進當選市長，共為美好的新竹市一起來努力。」

(中時 )