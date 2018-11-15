高雄》還在五毛？廖筱君討論韓岡山造勢是「第五縱隊」閱兵

2018年11月15日 16:36 中時電子報 邱文秀

，廖筱君主持的政論節目，昨晚又在討論「到底這場選舉有多少中國派的候選人?」、「紅藍大集結，第五縱隊大閱兵」。(Youtube截圖)

國民黨高雄市長候選人韓國瑜被網路抹黑收大陸金援10億，引發眾人討論。對此，國民黨高雄市黨部痛批造謠，高雄地檢署經調查，也沒有發現任何相關情資，駁斥抹黑。但昨日韓國瑜岡山造勢湧入8-10萬支持者，廖筱君主持的政論節目，昨晚又在討論「到底這場選舉有多少中國派的候選人?」、「紅藍大集結，第五縱隊大閱兵」

日前有名自稱藍營小編的網友在臉書留言，爆料國民黨候選人韓國瑜收大陸金援10億，引發眾人討論。對此，國民黨高雄市黨部痛批造謠，高雄地檢署經調查，也沒有發現任何相關情資，駁斥抹黑。

檢方表示，該名網友身分不明，所述內容真實性有待查證，另在接獲的數百件檢舉情資中，也完全沒有疑似陸資介入高雄或韓國瑜的案件。部分大陸網友也覺得台灣「臉真大」，竟然覺得小小一個高雄市長選舉會比「中美貿易戰」還重要。

昨(14)韓國瑜的「岡山大會戰」，支持者高唱〈國旗歌〉，歌聲響徹高雄岡山夜空，場面撼動人心，現場不少民眾奮力揮舞國旗，韓營估計現場擠進逾10萬人，氣氛猶如嘉年華會，鑼鼓喧天、汽笛喇叭聲不時大作，10萬隻手機燈光舉起，岡山的夜，瞬間亮如銀河。

廖筱君主持的《新台灣加油》也討論韓國瑜的「岡山大會戰」，廖筱君說「到底這場選舉有多少中國派的候選人?」名嘴吳國棟也激動說，這場不是跟國民黨在選舉，是跟「中共第五縱隊」在拼!

根據《維基百科》，所謂第五縱隊，是指在內部進行破壞，與敵方裡應外合，不擇手段意圖顛覆、破壞國家團結的團體。現泛稱隱藏在對方內部、尚未曝光的敵方間諜。

對於這場岡山造勢，吳國棟說，國安單位應該派人進去，第五縱隊都藏在裡面，國安單位要怎麼向全民報告?裡面有多少藏在台灣。國安單位要怎麼處理，不能只抓一個統促黨議員來交代啊!一個小小的議員就收到中共資金，像這種六都市長候選人能拿多少?

由大陸網友創的臉書粉絲頁「台灣傻事」轉發這段影片，說「哈哈哈哈!綠色表示，反對我們的國安都應該去查!」

底下網友留言「忘記吃藥了」、「哇靠 吳國棟我真是服了你」、「一個乩童，一個桌頭！」、「國棟兄的意思是，這些人全是中共派來的是嗎？要國安局全抓起來是嗎？好可怕的言論，台灣人你認同嗎？」、「我站在現場 左右觀察 全是一般小民百姓 而且說台語居多 沒有幾個反年改軍公教」、「說溜嘴了，“我們國安局那麼多的手段”，又是東廠要出動奧步了」。

(中時電子報)