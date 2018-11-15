最貴也不安全！日本近千元兒童雨鞋塑化劑超標378倍

2018年11月15日 16:45 中時 王玉樹

蝦米，日本雨鞋也不安全！經濟部標準檢驗局今公布市售兒童鞋抽測結果，有2成塑化劑含量超標。最嚴重是大陸製桃源品牌兒童雨鞋，恐怖超標503倍。意外的是，連一向品質良好的日本品牌，竟也有2件不合格，各分別超標378倍與374倍，且其中一件售價880元，還是這次抽驗最貴，安全性竟還比不上1、200元商品。

標檢局警告，兒童雨鞋若含塑化劑，小孩穿脫後沒有洗手就直接拿取食物，會干擾兒童內分泌系統，使男性雌性化及增加女性罹患乳癌機率。已勒令製造商或進口商回收改善，屆期不改正者，處新台幣6萬元以上150萬元以下罰鍰，且可連續罰。

標檢局是在鞋店、雨衣行、百貨商行及網路平台，隨機購買15件兒童雨鞋進行檢測，檢測結果「8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量」有3件不合規定，分別是大陸桃源牌總量50.4%、日本stample牌總量378.6%、日本Goocha牌總量37.5%。

不合格大陸雨鞋是在金鋒戶外公司通路購得，2件日本雨鞋則都是網購，分別是從電商碩智國際數位與YHHOO奇摩商城下單。前者還推出iLOVEbaby「親子良品」，以華人第一親子嚴選品牌號稱，這次竟破功。且其販售的stample雨鞋售價880元，是這次抽驗中最貴，還比不上1、200元的台製雨鞋安全。

標檢局提醒，儘量勿選購具刺鼻味兒童雨鞋，使用雨鞋時，也建議穿著襪子，可避免皮膚直接與塑膠材質接觸。

(中時 )