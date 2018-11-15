高雄》驚呆了！綠營高雄議長節目誇耀經濟政績「六都第一」

2018年11月15日 17:18 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

高雄市議長康裕成上政論宣揚前市長政績。(圖/Youtube頻道)

國民黨高雄市長候選人韓國瑜因參選時一席高雄又老又窮，被民進黨砲轟至今，對此，民進黨籍現任高雄市議會議長康裕成昨上政論節目，她回應在場來賓，高雄市民「強強滾」詢問她「前高雄市長陳菊做得好不好？」，康裕成稱不認為高雄經濟有停滯不前，她強調高雄的經濟成長率是六都第一名，產業的5年平均成長力也是六都第一名。此話一出，讓在場主持人和來賓都傻眼。

康裕成在政論節目指出，高雄做得好不好，用選票就可以證明，不然陳菊怎麼可能贏？楊秋興54萬票，高雄整個經濟成長率，不論是各項指標的經濟成長率，也是六都第一，對於陳菊任內表現，她也舉例了兩項政績，第一高雄氣爆處理的很好，第二，把高雄建設得很好。

但她也承認，可能一部分的經濟問題可能有問題，大家不滿意，但她不認為說用以偏概全的數字和現況，就可以說明高雄的一切。

她開始解釋，高雄的勞動人口11年來成長了11萬的勞動人口，青年失業率也下降，所以她承認，有一些部分有一些產業確實因為整個空間的轉移，就像台北以前西門町到信義區，西門町就沒落，高雄也有這種狀況，現在大家都去駁二、大家去棧貳庫，那部分的人生意很好，一部分沒落了當然生意比較差，這是空間的轉移問題，她要強強滾「不能以偏概全」，說這沒人，就說整個城市都沒有。

他還說，要看的是整個生意好壞的問題，此外，她還加碼強調，「我們消費席觀改變，她昨天去長明街看別人生意，看到很多人在現場做網拍直播，所以生意已經不是實體店面的生意了，已經開始網路購物，消費習慣改變了，她們承認很多實體店面會因為網路購物而受到衝擊，但不能因而以偏概全。

此外，對於高雄的五千坑洞議題，她解釋823之前高雄下了兩個月的雨，大家要理解。

(中時電子報)